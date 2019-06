Tennis : Alizée Poulin obtient une 4e position à Trois-Rivières

Alizée Poulin participait récemment à la 2e étape du Circuit québécois 14 ans à Trois-Rivières et encore une fois, celle-ci a fait très bonne figure en terminant dans le carré d’as. Voici un résumé de son parcours.

En première ronde, l’athlète de Beauceville a obtenu une victoire de 6-1 et 6-2 devant Stéphanie Gilbert de Québec. En quart de finale, elle a également gagné son duel face à Candice Bernier de Repentigny 7-6 et 6-1.

Alors qu’elle se retrouvait en demi-finale contre la 2e favorite, Naomie Xu de Montréal, Alizée Poulin a subi la défaite 3-6, 6-2 et 2-6. Et pour le match de la 3e position, elle s’est inclinée devant Raphaëlle Leroux de Montréal 4-6 et 5-7.

Elle a terminé ainsi avec une excellente 4e position.