Les Jarrets Noirs mordent la poussière deux fois face à Drummondville

Les Jarrets Noirs de Beauce feront assurément des cauchemars toute la semaine en entendant le nom de Michael Zgorzelski. Le frappeur de puissance du Brock de Drummondville a donné des maux de tête à l’équipe beauceronne en frappant quatre coups de circuit dans le programme double remporté par son équipe 12 à 3 et 11 à 2.

Pour la première partie, Francis Chevalier était le lanceur partant des Jarrets Noirs.

La partie avait pourtant bien débuté pour les Jarrets avec trois points lors des deux premières manches, dont un sur un coup de circuit solo de Yanick Lachance en deuxième manche.

Ce sera les seuls moments de réjouissance pour les Beaucerons puisqu’à la troisième manche, le Brock a marqué pas moins de huit points. Zgorzelski a d’abord frappé une claque de trois points, puis quelques instants plus tard, Dave St-Jacques a frappé un grand chelem.

Yanick Lachance a été parfait au bâton avec trois coups sûrs dans cette première rencontre. Du côté du Brock, l’équipe a frappé un total de 14 coups sûrs, dont trois circuits.

Outre cette troisième manche difficile, Chevalier connaissait un bon départ. Malheureusement pour lui, la force de frappe drummondvilloise aura finalement eu raison de lui.

Autre festin offensif des visiteurs

Pour la deuxième rencontre, Jimmy Chabot était d’office au monticule.

Après avoir vu les visiteurs inscrire le premier point en première manche, les Jarrets Noirs ont réussi à créer l’égalité en troisième manche. Posté au deuxième but, Yanick Lachance a croisé le marbre sur un simple de Frédéric Girard.

À l’image du premier duel, les adversaires ont connu une grosse manche, soit la cinquième. Zgorzelski avec un circuit de deux points et Mathieu Audet avec une frappe de trois points ont fait mal aux Jarrets Noirs.

En sixième et septième manche, les visiteurs ont frappé trois autres circuits, dont deux circuits de Zgorzelski. Un en solo et un autre de trois points. La fiche combinée de ce dernier est éloquente : cinq coups sûrs en sept présences, dont quatre circuits, un double, six points marqués, neuf points produits et trois buts sur balles.

Pour Guillaume Drouin, ces deux défaites auront été formatrices pour l’équipe.

« Les championnats ne se gagnent à ce temps-ci de l’année, a-t-il relativisé. Cette claque va nous permettre de nous regrouper. Le Brock a beaucoup de puissance au bâton, mais nous sommes capables de jouer à leur niveau ».

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs de Beauce auront une semaine pour digérer ces deux défaites. Ils renoueront avec le terrain le dimanche 7 juillet, pour un programme double, face au Polycor de Charlesbourg.