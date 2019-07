Match face au B45 de CRSA : le Rover de Sainte-Marie prend les devants, mais subit une défaite de 9 à 7

C’est le dimanche 30 juin, à 19 h, que s’affrontaient le Rover de Sainte-Marie et le B45 de CRSA au stade Julien-Faucher de Sainte-Marie. Lors de cette partie, le Rover a obtenu sa meilleure foule de la saison avec plus de 200 personnes qui s’étaient déplacées pour ce match. L'équipe a malgré tout subi une défaite de 9 à 7 face à leurs rivaux.

Les deux formations occupaient respectivement le troisième et le quatrième rang de la première division de la Ligue de baseball senior de Québec.

La partie s’annonçait bien pour le Rover, qui a pris les devants 2 à 1 rapidement en première manche à la suite de 3 coups sûrs des 3 premiers frappeurs de l’équipe. Mais la deuxième manche est venue gâcher le tout. 13 frappeurs ont défilé au marbre pour le B45 en 2e manche à la suite de 4 buts sur balle et 2 frappeurs atteints, ce qui a permis à la formation du CRSA de marquer 7 points sur 3 coups sûrs seulement. Les adversaires du Rover ont pris alors les devants 8 à 2.

Une fin de match enlevante

L’équipe locale n’a toutefois pas abandonné en grugeant l’avance à chaque manche. À partir de la 5e manche, l’avance du B45 n’était que d’un seul point, le Rover ayant remonté la pente pour amener le pointage à 8-7.

CRSA a marqué un point en septième manche et la table était mise pour une fin de match enlevante. C’est le joueur de deuxième but du B45, Mathieu Pelletier, qui a effectué un jeu spectaculaire en plongeant afin de retirer Jefferson Vargas au premier but qui a freiné la remontée qui se dessinait du côté du Rover. L’équipe locale avait deux hommes en position de marquer et deux retraits à la fin de la 7e manche. Malheureusement, la remontée n’aura pas été complétée.

Au bâton, le joueur local Maxime Lachance s’est une fois de plus démarqué avec 2 coups sûrs en 4 présences. Les deux équipes ont obtenu 9 coups sûrs chacune et ont commis une seule erreur.

Programme chargé lors de la prochaine fin de semaine

La prochaine fin de semaine du Rover sera chargée au stade Julien-Faucher. Le Polycor de Charlesbourg rendra visite aux Mariverains, le vendredi 5 juillet à 20 h 00, et l’équipe invaincue du Brock de Drummondville débarquera pour un programme double, le dimanche 7 juillet à 15 h 00 et à 18 h 00.