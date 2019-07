Le Cool FM perd un morceau important de son attaque

Le joueur du Cool Fm, Pierre-Olivier Morin, quittera l’organisation pour retourner s’établir au Danemark. L’attaquant qui a octroyé 34 points en 34 matchs à l’équipe de Saint-Georges joindra les rangs des Pirates d’Aalborg.

Morin croit qu’il a encore quelques belles années de hockey devant lui.

« Il se présentait de belles opportunités et j’avais vécu une très belle expérience à Aalborg où j’avais eu la chance de gagner le premier championnat de l’équipe en 37 ans. J’ai adoré la ville où j’étais, les gens sont très accueillants et c’est certain que j’avais un petit penchant pour Aalborg comme je me suis fait plusieurs amis dans l’équipe il y a deux ans. »