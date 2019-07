La Virée des Sables permettra d'amasser 8000 $ pour les Condors de Chaudière-Appalaches

Les terrains de volleyball de plage du parc des Sept-Chutes seront bien occupés cette fin de semaine pour la 4e édition de la Virée des Sables Kia. Le tournoi qui a lieu du 5 au 7 juillet permettra d’amasser 8000 dollars qui seront remis au club civil des Condors de Chaudière-Appalaches.

Cette importante somme donnera un bon coup de pouce aux joueurs des Condors.

« Pour entrer dans la ligue, il faut payer des frais d’inscription, mais cela permet qu’ils restent abordables », explique Claudia Vachon, coordonnatrice de l’événement.

La soirée du vendredi était réservée au volet jeunesse. Les joueurs pouvaient s’inscrire dans la catégorie 14 ans et moins, 16 ans et moins et 18 ans et moins. La journée du samedi est, quant à elle, consacrée au volet entreprise. Il était possible de faire partie de catégories semi-compétitives (4 contre 4) et participatives (6 contre 6). Dimanche, le tournoi prendra fin avec le volet 3 contre 3. Les gagnants recevront un trophée et se verront rembourser leur inscription.

Rappelons que deux équipes des Condors de Chaudière-Appalaches ont participé aux championnats canadiens de volleyball cette année, à Toronto et à Régina.