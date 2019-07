La 6e édition du Triathlon du Lac-Poulin aura lieu en août prochain

Les organisateurs du Triathlon du Lac-Poulin invitent toute la population à participer à la 6e édition qui aura lieu le 24 août 2019. L’événement sportif, où plus de 200 participants de tous âges sont attendus, sera constitué de trois épreuves : le 750 m de nage, le 20 km de vélo et le 5 km de course.

Catégories de la 6e édition

Il est toujours possible de s’inscrire au triathlon « standard » avec les distances mentionnées ci-dessus. Pour ceux et celles qui ne sont pas adeptes de la natation, il est possible de s’inscrire à un duathlon. La distance de nage est alors remplacée par un 2,5 km de course. Il est également possible de compléter ses épreuves en équipe de 2 ou de 3 personnes.

Toujours dans le but de rendre le Triathlon du Lac-Poulin le plus accessible, deux autres départs sont disponibles pour la 6e édition : un départ pour les entreprises et un départ pour les débutants.

Avec le « départ entreprise », les organisateurs souhaitent encourager l’activité physique auprès des entreprises de la région et créer une petite compétition amicale interentreprises.

Le « triathlon initiation », pour sa part, est idéal pour les individus qui veulent s’initier à un triathlon. Les distances sont réduites à 250 m de nage, 5 km de vélo et 5 km de course. De plus, le coût d’inscription pour ce départ est réduit.

Partenariat

Le Triathlon du Lac-Poulin est heureux de pouvoir à nouveau compter sur le soutien indéfectible de St-Hubert qui agit à titre de partenaire principal de l’événement depuis maintenant 6 ans.

Le comité organisateur est également fier de collaborer encore une fois avec St-Georges Nissan, qui agira à titre de présentateur officiel de l’événement. Les spectateurs pourront admirer quelques véhicules Nissan qui seront sur les lieux le 24 août.

Faire de l’activité physique pour une bonne cause

Les profits générés par cette activité seront remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour l’achat d’équipements médicaux requis en priorité.

Bénévoles recherché(e)s

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’événement, les organisateurs ont besoin de bénévoles pour combler plusieurs postes afin de distribuer de l’eau aux participants, d'assurer la sécurité autour du lac, d'assurer la sécurité sur l’eau (dans des kayaks) et de remettre les médailles et autres. Si l’expérience vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter par courriel à l'adresse emilie.pepin7@gmail.com.

Inscriptions ou informations

Pour plus de détails et pour inscriptions, visitez le www.triathlonlacpoulin.com. Vous pouvez également communiquer avec madame Vicky Jacques au 418 228-2031 poste 37936.

Pour suivre le Triathlon du Lac-Poulin et en savoir plus, consultez la page Facebook de l'événement pour rester à l’affût des nouvelles concernant celui-ci.