Les Jarrets Noirs consolident leur 2e position

Dimanche soir, au parc Delphis-Marois, les Jarrets Noirs de Beauce ont remporté une victoire aux dépens du B45 de CRSA par la marque de 10 à 9. Les Beaucerons ont complété leur important weekend en gagnant leurs deux parties face à des rivaux qui les poursuivaient au classement général. Ils consolident, ainsi, leur deuxième position de ce classement.

Pour les Jarrets Noirs, le jeune Julien Lessard était le lanceur partant.

En première manche, Yanick Lachance, le premier frappeur de la rencontre, a permis aux Beaucerons de prendre une avance rapide de 1 à 0 grâce à un circuit (4e) en solo.

Il faut attendre en troisième manche pour voir les Jarrets Noirs ajouter des points. Félix Pelletier a poussé deux coéquipiers au marbre à l’aide d’un simple. À leur tour au bâton, les locaux ont réussi à créer l’égalité 3 à 3.

En cinquième manche, avec une légère avance de 4 à 3 et deux coureurs en position de marquer, Guillaume Drouin a frappé un coup de circuit (3e) qui a donné un coussin de trois points aux Jarrets Noirs.

Fort d’une avance de 10 à 3, les Jarrets Noirs ont joué avec le feu et ont vu le B45 revenir dans la partie avec six points.

Envoyé dans la mêlée en 6e manche, Jonathan Dulac a lancé les deux dernières manches pour la Beauce. En septième manche, avec deux retraits et deux coureurs en position de marquer pour le CRSA, Dulac a forcé le dernier joueur a frappé un ballon au champ extérieur, ce qui a mis fin à la rencontre.

Julien Lessard a lancé cinq manches complètes et n’a accordé que trois points, en plus de retirer trois joueurs sur des prises.

À l’attaque, Guillaume Drouin a été 2 en 3. En plus de son circuit, il a frappé un double et a reçu un but sur balles. Bernard Parent a terminé sa rencontre avec deux simples.

« Ce que j’ai apprécié des joueurs c’est qu’ils ont su garder leur calme malgré les commentaires habituels de l’équipe adverse qui cherchait à nous déranger, disait Drouin. Malgré notre petit passage à vide qui leur a permis de revenir dans la partie, nous n’avons pas paniqué. »

Prochaine rencontre

Les deux prochaines rencontres des Jarrets Noirs seront disputées vendredi et dimanche prochain. Ces deux parties seront à l’extérieur, alors que vendredi ils seront au Parc Bon Pasteur de Charlesbourg pour y affronter le Polycor. Puis, dimanche, ils affronteront le Rover à Sainte-Marie, dès 19h.