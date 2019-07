Volleyball : deux frères de Saint-Odilon remportent une médaille d'or à Coupe Canada

La compétition d’envergure Coupe Canada 2019, qui était organisée par Volleyball Canada, se tenait dernièrement du 18 au 21 juillet. Dans le cadre de cette compétition, Isaël Labbé des Condors volleyball 16u Chaudière-Appalaches et Anthony Labbé s’alignaient avec l’équipe Québec 2. La formation a d’ailleurs connu un excellent parcours, remportant la médaille d’or Tier 2.

L’équipe Québec 2, composée notamment des deux frères originaires de Saint-Odilon, s’est inclinée en quart de finale contre Alberta Black en 3 sets (3 de 5). C’est l’équipe albertaine qui a d’ailleurs remporté le tournoi.

Coupe Canada avait lieu cette année à l’Université Dalhousie d’Halifax, qui avait été désignée comme la ville hôte officielle. L’événement mettait en vedette plus de 40 équipes masculines et féminines à l’échelle nationale dans les catégories 18 ans et moins et 16 ans et moins, qui représentaient 9 provinces et territoires.

Un entraînement permettant d’atteindre un plus haut niveau

Coach pour les Condors depuis cinq ans, Pierre-Luc Lessard entraîne les deux athlètes en civil, à Saint-Joseph, depuis plusieurs années.

« Quand on parle de civil, ça peut être des joueurs de n’importe quelle école, mais dans la région de Chaudière-Appalaches. La majorité de nos joueurs proviennent du sports-études à Saint-Joseph, où j’entraîne les gars », a-t-il notamment mentionné.

À raison de quatre pratiques par semaine, l’entraînement effectué par les athlètes permet à ceux-ci d’atteindre un plus haut niveau de performance. Les entraîneurs évitent à leurs joueurs de rester dans la facilité et essaient toujours de faire en sorte qu’ils élèvent leur niveau de jeu.

« Des fois, on va faire un petit tournoi avec des adultes. Cet hiver, on est allés jouer en Ontario, le calibre est beaucoup plus fort là-bas. On va faire les championnats canadiens également. Si on suit un parcours normal, ça peut être plus long avant qu’ils atteignent un niveau élite », a également expliqué M. Lessard.

Selon lui, ce type d’entraînement donne le goût aux athlètes de revenir dans le gymnase et de travailler fort pour s’améliorer.

« Si on reste toujours dans notre petit coin, c’est facile de dire : “Ok, on est bons par ici” », a-t-il ajouté.

Deux athlètes différents

En termes de jeu et d’habiletés techniques, Anthony et Isaël Labbé se différencient l’un de l’autre.

En plus du volleyball, Anthony Labbé a pratiqué aussi le lancer du poids, où il a connu également du succès. C’est un joueur de puissance.

« Des charpentes comme lui, il n’y en a pas tant que ça à son âge. Il a une "shape" d’haltérophile. Il est massif, costaud, il est confiant et puissant. Ça l’aide beaucoup », a affirmé Pierre-Luc Lessard.

Isaël Labbé, quant à lui, est un joueur de volleyball typique, élancé.

« Il a plus le profil d’un joueur de volleyball commun. Il a de bonnes habiletés partout, il fait tout bien. Il a une bonne puissance également », a-t-il poursuivi.

Une compétition comme Coupe Canada a assurément permis aux deux joueurs d’enrichir leur bagage d’expériences, qu’ils rapporteront avec les Condors.

Alors qu’il s’alignait cette année Limoilou, Anthony Labbé reviendra avec l’équipe de volleyball des Condors Chaudière-Appalaches en division 2 dès l’an prochain. Isaël Labbé, lui, demeurera avec le programme sports-études de Saint-Joseph encore une année.