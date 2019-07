Six Beauceronnes gagnent le Championnat provincial de baseball féminin pee-wee à Laval

Les Beauceronnes Victoria Veilleux, Kelly-Ann Lachance, Léa Giroux, Alexia Morin, Delphine Maheux et Lauralie Allen prenaient part, du 18 au 21 juillet, aux Championnats provinciaux de baseball féminin moustique, pee-wee et bantam qui avaient lieu à Laval. Dans la classe pee-wee A et avec leur équipe respective, la sélection de Québec-Chaudières-Appalaches, les joueuses ont remporté la médaille d’or.

La formation devait jouer au départ trois parties avant de se classer pour la demi-finale. En matinée le 19 juillet, les joueuses de Québec ont affronté celles de l’Estrie. Elles ont remporté la victoire au compte de 10-0. Elles ont remporté une deuxième victoire, toujours le 19 juillet, mais en fin d’après-midi, cette fois contre Montréal par la marque de 19-3. Lors de leur troisième rencontre qui avait lieu le le samedi 20 juillet, Québec a ajouté un troisième gain à sa fiche. L’équipe a gagné son duel contre les Rapides de l’Outaouais au compte de 8-4.

« On a gagné nos trois matchs par de bons écarts. On a vraiment une équipe extrêmement forte », a déclaré l’entraîneure-chef, Mariève Desharnais.

Sur une lancée jusqu’en finale

En demi-finale, Québec affrontait l’équipe des Laurentides. La formation a poursuivi sur une note victorieuse en remportant par la marque de 11-2 face à leurs adversaires.

En finale, alors qu’elles se mesuraient à Lanaudière, les joueuses de la sélection Québec-Chaudière-Appalaches ont continué sur leur lancée en triomphant 13-3. La formation a donc conclu la compétition en mettant la main sur la médaille d’or et en n’ayant jamais connu la défaite en cinq rencontres.

Tous les matchs ont été disputés au parc Marc-Aurèle Fortin 1 et 2.

L’équipe a su relever avec brio le défi de cette compétition qui a réuni 34 équipes féminines au total, et ce, malgré la grande chaleur.