Le tournoi 3v3 Condors : une compétition pour promouvoir le basketball

Les gymnases de la polyvalente de Saint-Georges accueillent cette fin de semaine la 28e édition du tournoi 3v3 Condors de basketball. Ce sont 27 équipes d’un peu partout du Québec qui participent pour le plaisir et qui aident par le fait même à amasser des fonds pour les programmes de basketball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

Kevin Gagnon a commencé comme joueur à cet évènement, puis depuis 14 ans est l’organisateur. Les quatre premières années, il a eu l’aide de son entraîneur Alexandre Poulin. La polyvalente de Saint-Georges commandite la location des gymnases, mais le reste est payé par l’organisation. Il mentionne que le tournoi ne cesse de grossir et que l’année dernière il y avait eu 21 équipes. Pour cette édition une centaine de joueurs sont présents.

Déroulement

Les équipes composées de 3 à 5 joueurs sont inscrites dans différentes catégories :

AAA (Universitaire, semi pro, pro etc.)

AA (Compétitif, Collégiale, etc)

A (Compétitif, On garde la shape)

Old Timers (Les vieux loups)

Junior ( 17 ans et moins, secondaire 1 a 4)

Féminin ( Collégiale.)

« Cette année on a le retour des filles. On a 6 équipes. On est dans les 5 tournois au Québec qui a des équipes de filles, » indique Kevin Gagnon.

Le samedi de 9h à 16h, les participants s’affrontaient 3 contre 3 pour des matchs de 21 points. En soirée, le Jack Saloon les accueillera et les commandite pour le souper.

« On soupe on fait la fête comme seuls les Beaucerons savent le faire, » ajoute l’organisateur avec le sourire.

Le lendemain, tout le monde participe aux éliminatoires après que tous aient partagé des beaux moments et se connaissent mieux. Des bourses équivalentes à celles du tournoi de Québec pour les gagnants.

Promotion du basketball

La plus jeune joueuse du tournoi a 15 ans et le plus âgé à 43 ans. D’ailleurs, Kevin Gagnon ajoute qu’« il y a des gens que ça va faire 20 ans qui font le tournoi ». C’est une belle occasion d’apprentissage et de la promotion du sport qui depuis la victoire des Raptors au Championnat a retrouvé un certain intérêt auprès des jeunes.

« Les parents m’en parlent. Les écoles sont ouvertes. Il y a tellement une ouverture d’esprit qui s’est faite à cause de ça. »

Un organisateur impliqué

Kevin Gagnon explique qu’il n’aime pas demander aux gens et préfère que les gens viennent par envie pour aider à l’organisation.

« J’aime les gens passionnés, je suis quelqu’un de passionné. Je ne fais pas ça pour moi-même, je ne fais pas une cenne là-dedans. »

Pour le moment, le montant total des dons n’est pas connu, mais dans les années antérieures le tournoi rapportait entre 450 $ et 800 $. M.Gagnon est persuadé que l’an prochain il pourra récolter un plus gros montant, car des gros commanditaires l’ont approché.