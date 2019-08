Une compétition d'apnée sportive le 31 août à Beauceville

Le 31 août, la piscine Yvan-Cliche de Beauceville recevra une compétition d’apnée de haut niveau. Le Circuit des 4 épreuves sera présenté également le 1er septembre à Thetford Mines pour la dernière épreuve qui est celle du Poids Constant bi-palmes (CWTB).

Les épreuves présentées

Les épreuves qui se dérouleront à Beauceville sont l’apnée statique (STA) et l’apnée dynamique avec bi-palmes (DYNB).

L’épreuve STA consiste à maintenir sa respiration le plus longtemps possible tout en s’assurant que les voies respiratoires soient sous l’eau. Le gagnant sera celui qui aura fait le temps le plus long.

Lors de l’épreuve DYNB, le plongeur se déplace en position horizontale avec des palmes et doit parcourir la plus grande distance. Les mouvements de nage avec les bras et l’utilisation de palmes sont les seuls autorisés.

La CWTB demande aux participants de descendre le plus creux possible et remonter à l’aide de ses palmes et ses bras sans utiliser la corde ou changer son lestage. Cette épreuve sera à la carrière Flintkote à Thetford Mines.

Les gagnants

La compétition est en équipe mixte formée de 3 femmes et 3 hommes. L’équipe gagnante sera déterminée par le total des points cumulés par chaque membre dans les trois disciplines.

Le Circuit des 4 épreuves

Durant l’année, les plongeurs participent à différentes épreuves en apnée sportive à plusieurs endroits.

« En piscine d’abord: Apnée Statique(STA), Apnée Dynamique sans palmes(DNF) et Apnée Dynamique avec Palmes(DYN)et en profondeur: Immersion Libre(FIM), Poids Constant(CWT) et Poids Constant Sans Palmes(CNF). »

Pour chaque épreuve, des gagnants sont couronnés et de plus l’athlète féminin et masculin ayant cumulé les meilleures performances dans les quatre épreuves sera gagnant du Circuit des 4 Épreuves ApneaCity.