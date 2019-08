Les Condors football disputeront un premier match présaison

C’est ce vendredi 16 août que les Condors football seront de retour au travail pour leur premier match présaison, alors qu’ils affronteront pour l’occasion les Vulkins de Victoriaville. Le match se déroulera au stade de football du cégep Beauce-Appalaches.

Le camp d’entraînement de l’équipe est présentement en cours. Samedi le 10 et dimanche le 11 août, les joueurs ont ainsi pris part aux deux premiers jours du camp.

« Le camp d’entraînement va se poursuivre toute la semaine. On pratique à tous les jours. On a un match présaison qui va avoir lieu vendredi soir, puis ensuite, on va avoir deux semaines encore de camp d’entraînement en préparation de notre première partie », a d’abord mentionné l’entraîneur-chef Marc Loranger.

Selon lui, le camp d’entraînement se déroule très bien jusqu’ici. Il a indiqué que les joueurs se sont présentés en santé et en bonne forme et démontrent beaucoup d’enthousiasme.

« C’est très encourageant », a-t-il poursuivi.

Des attentes élevées pour la prochaine saison

La saison régulière des Condors football débutera à domicile, le samedi 31 août prochain, alors que la formation recevra les Lynx du cégep Édouard-Montpetit. En ce début de saison, l’entraîneur affirme que les attentes sont plus élevées que par les années passées.

« Présentement, on a un groupe de vétérans à l’offensive, ce qui augure bien. Je pense qu’on va être très productifs offensivement. Défensivement, on est plus jeunes, c’est vrai, mais on a des jeunes talentueux qui veulent s’améliorer, qui veulent progresser rapidement », a-t-il également indiqué.

Marc Loranger croit que l’équipe connaîtra une saison intéressante et aura plus de succès que l’année dernière.

« On avait démontré une belle progression au cours de la saison dernière. Cette année, les résultats dans l’ensemble devraient être de loin supérieurs », a-t-il conclu.

Matchs locaux et sur la route

En septembre et en octobre, quatre autres matchs locaux sont prévus à l’horaire : le 7 septembre (Sherbrooke) et le 21 septembre (Montmorency), ainsi que le 12 octobre (Trois-Rivières) et le 26 octobre (John Abbott).

L’équipe sera aussi sur la route le 13 septembre (Thetford), le 5 octobre (Outaouais) et le 19 octobre (Valleyfield).

Quant à ce vendredi, les partisans sont attendus en grand nombre, afin d’encourager les Condors football. Le match débutera à 19 h.