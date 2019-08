Championnat d'équitation western du Québec : 12 Beauceronnes y seront

Du 23 au 25 août, neuf cavalières beauceronnes participeront à la 44e édition du Championnat d’équitation western du Québec qui se tiendra au Centre multifonctionnel Richardson au terrain d’exposition de Sorel-Tracy.

La délégation de Québec dont font partie nos neuf cavalières est dirigée par la chef d’équipe Frédérique Laverdières.

13 ans et moins

Kaïla Lessard ; Saint-Victor

Ève-Marie Maranda ; Notre-Dame-des-Pins

Éloïse Pépin ; Saint-Benoit-Labre

Laurence Rhéaume ; Notre-Dame-des-Pins

14-18 ans

Kélyna Lessard ; Saint-Éphrem-de-Beauce

Laura Lessard ; Saint-Victor

Élodie Doyon ; Saint-Victor

Alyssa Lessard ; Saint-Victor

Adulte

Kimberly Blouin ; Saint-Elzéar

Marie-Chantale Dubé ; Notre-Dame-des-Pins

Sonia Cliche ; Saint-Victor

Kelly Ann Patry ; Tring-Jonction

Performance western

Ces finales interrégionales, organisées par Cheval Québec, regroupent lors de la première fin de semaine, 8 régions (Richelieu-Yamaska, Laurentides, Québec, Mauricie, Saguenay-Lac-St-Jean, Sud-Ouest, Est-du Québec, Estrie) et près de 250 cavaliers

Le premier volet mettra en vedette les meilleurs cavaliers de la région dans les différentes disciplines de la Performance western qui s’apparente à des épreuves de dressage donc jugées

Si près du podium

Depuis deux années consécutives, l’équipe de Québec termine au pied du podium. En 2018, elle avait reçu le Trophée du Meilleur esprit sportif. L’équipe mettra en œuvre toute sa compétitivité pour cumuler des points afin de remporter des titres individuels, mais également le Trophée Normand Caron décerné à la région qui s’est le plus améliorée dans le classement, pour conserver le Trophée du Meilleur esprit sportif et qui sait, mettre la main sur le titre de la région Championne qu’elle n’a pas remporté depuis plus de 10 ans.