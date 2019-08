Des pilotes de la région prendront part à la grande finale du Championnat nord-américain de motoneiges sur l'eau

Un peu plus d’une quarantaine des meilleurs motoneigistes du Québec et des États-Unis ont rendez-vous au relais de motoneiges La Relève de Saint-Joseph de Frampton, le 7 septembre, afin de prendre part à la grande finale du Championnat nord-américain de motoneiges sur l’eau. C’est la 12e année que cette prestigieuse compétition est présentée en Beauce.

Les amateurs de sports motorisés de la région auront la possibilité d’encourager des pilotes de la région. Parmi les coureurs qui lutteront pour les grands honneurs de la saison, on retrouve, entre autres, Nicolas Rodrigue de Saint-Georges-de-Beauce et Michaël Bisson de Saint-Jacques-de-Leeds. Se retrouveront également à la ligne de départ Étienne Couture et Stéphane Nadeau de Saint-Pierre-de-Broughton, Cyril Faucher et Marie-Josée Therrien de Tring-Jonction, ainsi qu’Andy Pomerleau de Thetford.

De plus en plus de femmes



Marie-Josée Therrien sera de la compétition. Celle-ci est d'ailleurs l’une des rares femmes à courir sur le Circuit québécois. Cette année, deux Américaines se sont ajoutées à la compétition et la rivalité s’annonce particulièrement intéressante.

« Il y a de plus en plus de femmes qui découvrent la motoneige sur l’eau et qui mettent le casque afin de venir courir contre les hommes. Elles se débrouillent plutôt bien, ça ajoute au calibre et au spectacle », affirme le président du Circuit de motoneiges sur l’eau du Québec, André Fortier.

Encore une fois cette année, le Circuit de motoneiges sur l’eau est dominé par une poignée de pilotes provenant des secteurs de Pont-Rouge et de Saint-Raymond, tout près de Québec. Nicolas Matte de Saint-Raymond, ainsi que les frères Steve et Simon Bourassa de Pont-Rouge ont remporté plus que leur part d’épreuves cet été et sont persuadés de pouvoir grimper sur le podium encore une fois à Frampton.

Un record pour Nicolas Matte

Nicolas Matte, de Saint-Raymond, a ébahi tout le monde le week-end dernier à Lavaltrie en effectuant trois sauts de motoneige en seulement 41,1 secondes. Le précédent record était de 45 secondes. Les amateurs voudront certainement assister à ses prouesses lors de l’épreuve de Beauce.

« C’est assez incroyable à quel point il peut tourner rapidement. Il n’y a pas beaucoup de pilotes qui sont capables de faire ce qu’il fait. Il sera intéressant de voir s’il peut faire encore mieux le 7 septembre », ajoute M. Fortier.

Tout près de 2000 amateurs attendus



Comme le veut la tradition, la compétition mettra les pilotes à l’épreuve sur des courses en ovales, des drags et des compétitions de sauts. Notons qu’un service de bar et de restauration sera mis à la disposition des spectateurs. Les roulottes sont les bienvenues. Les organisateurs s'attendent à ce que tout près de 2000 amateurs assistent à l’événement se déroulant sur le plan d’eau du relais de motoneige de Saint-Joseph, situé sur le rang 2. Il est important de prendre la sortie 72 de l’autoroute 73 pour y accéder.

Le coût d’admission à l’événement est de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 12 ans à 17 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins. L’événement a lieu beau temps, mauvais temps. Pour plus d’informations sur le Championnat provincial de la motoneige sur l’eau, visitez le site Internet www.cmeqracing.ca.

La course de Frampton est la dernière de la 32e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec. La série est passée par Sherbrooke, Notre-Dame-des-Monts (Charlevoix), Victoriaville (Centre-du-Québec) et Lavaltrie (Lanaudière).