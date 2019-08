Raphaël Lessard se défend avec combativité et obtient le top 10 en camionnette NASCAR

Après quatre courses sur pistes ovales aux États-Unis à bord des camionnettes NASCAR Gander Outdoors, Raphaël Lessard se retrouvait ce week-end à sa première visite sur le circuit routier du Canadian Tire Motorsport Park (CTMP). Le défi était de taille et le jeune Canadien l’a relevé avec brio. Au volant de la camionnette #54 FRL Express, Raphaël Lessard a pris le départ en neuvième position et s’est défendu avec combativité tout en poursuivant son apprentissage de ce circuit technique, tour après tour.

Après une course mouvementée, de la neuvième position au départ à la 19e au premier relais, puis 13e au deuxième, Raphaël Lessard raconte ses aventures jusqu’à la dixième position à l’arrivée.

« J’ai perdu le contrôle en début de course, un tête-à-queue bien contrôlé au final puisque je suis revenu en piste immédiatement. Si vous roulez seul en virage, la camionnette veut se mettre en travers, comme si l’arrière décollait, d’autant plus côte-à-côte avec un compétiteur. La stratégie de DGR-Crosley était pertinente, la camionnette et mon pilotage s’amélioraient à chaque tour. Nous nous sommes battus avec les dix meilleurs pilotes en piste. C’est très bon pour une première expérience dans cette série sur circuit routier. C’était ma dernière course en camionnette NASCAR cette saison-ci, nous espérons en faire encore plus en 2020. Nous travaillons activement à la recherche de partenaires », a expliqué le pilote.