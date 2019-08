Le club de hockey Familiprix a nommé ses entraîneurs

Le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph a nommé son entraîneur-chef et son entraîneur adjoint. David Lessard et Steve « « KILLER » Tardif sont deux cousins qui ont été joueurs de hockey dans la LHJMQ et dans la LNAH.

L’an dernier, Steve a entraîné le Midjet AA, tandis que Lessard s’occupait des « Élites Beauce-Appalaches dans le Bantam AAA.

Steve KILLER Tardif

Steve KILLER Tardif a évolué pendant 4 saisons dans la LHJMQ, cumulant 1078 minutes de pénalités, il a aussi évolué dans la Ligue Internationale, la ECHL, la Ligue Américaine avec les Pirates de Portland et dans le semi-pro en autres avec le Garaga de St-Georges. Reconnu pour son caractère, sa détermination et ça fougue, Tardif a brassé la cage de bien des joueurs de hockey dans sa carrière de joueurs, d’où son surnom de KILLER. Il a été un choix de 7e round, 175e au total des Blackhawks de Chicago en 1995.

David Lessard

David Lessard a évolué pendant de 1991 à 1996 dans la LHJMQ avec les Voltigeurs de Drummondville, les Bisons de Granby et les Tigres de Victoriaville, il a aussi évolué dans la WCHL, la ECHL, en Allemagne, dans la UHL et dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey, il a déjà connu une saison de 52 buts et 111 points avec les Voltigeurs en 1995-96. Lessard a aussi évolué avec Québec dans la série Québec-Montréal qu’on a pu voir à TVA en 2010.

Les deux Beaucerons sont emballés par la chance qu’ils ont de pouvoir entraîner le nouveau club de hockey Familiprix de Saint-Joseph dans la ligue sénior Cote du Sud.