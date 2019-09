Une implication qui rapporte aux Lynx basketball de l’école Jésus-Marie

Le dimanche 11 août dernier, se tenait au Domaine de l’Héritage de Saint-Séveryn, la Fête champêtre organisée par monsieur Maxime Bernier, député fédéral et chef du PPC. Pour l’occasion, la majorité des joueurs de basketball Lynx cadets et juvéniles étaient sur place pour aider à l’organisation de cette fête.

En plus de s’occuper de vendre des breuvages à 0,10 $ et des hot-dogs à 0,25 $, les basketballeurs de l’école Jésus-Marie de Beauceville servaient gratuitement des croustilles et de la barbe à papa à tous les gens présents en plus de s’assurer de la sécurité de tous les enfants aux différents jeux gonflables sur place.

Le soleil, qui est apparu en milieu d’avant-midi, a sûrement contribué au succès de cet événement. Avec les 1500 hot-dogs servis, les breuvages vendus, le pourboire reçu ainsi que les dons de quelques parents généreux des équipes des Lynx, plus de 4000 $ ont été amassés. Cette somme permettra l’installation de panneaux rectangulaires en verre dans le gymnase de l’école Jésus-Marie et cela permettra aux athlètes d’évoluer dans de nouveaux uniformes pour la saison 2019-2020 alors que deux équipes évolueront au sein de la Ligue sportive interscolaire (LSI) et au Réseau du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQ-CA)!

Michel Mercier, coordonnateur des sports, était vraiment fier des athlètes Lynx qui ont travaillé très fort toute la journée tout en étant très professionnels dans leurs différentes fonctions. Au-delà des sous recueillis, cet événement fut une activité de rapprochement entre les membres des équipes ce qui a favorisé grandement le sentiment d’appartenance. L'organisation des Lynx tiennent à dire un merci spécial aux parents et à monsieur Keven Mathieu, entraîneur de l’équipe juvénile, ainsi qu’à l’équipe de monsieur Maxime Bernier pour sa grande confiance envers elle.