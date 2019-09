C’est à bord de la voiture #20 Jean-Paul Lessard & Fils | FRL Express que Raphaël Lessard et l’équipe de KBR Development ont pris part à l’épreuve Canadian Short Track Nationals hier, le lundi 2 septembre, sur le circuit du Jukasa Motor Speedway. La course était prévue pour dimanche le 1er septembre à l’origine, mais la météo est venue jouer les trouble-fêtes et la pluie abondante a fait en sorte que la course a été remise au lendemain.

Lors des essais de la veille, les équipiers de KBR Development ont tout tenté au niveau des réglages (survirage), toutefois, ceux-ci ne se sont pas avérés performants. Après avoir changé les deux pneus arrière pour crevaisons (49e et 122e tour), la course s’est terminée prématurément au 135e tour pour Raphaël Lessard. Le pilote est entré en collision avec le mur à la suite d’une crevaison du pneu avant droit.

Raphaël Lessard s’est exprimé sur cette fin de course et a mentionné qu’il trouvait frustrant de n’avoir pu terminer celle-ci.