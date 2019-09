Neuf anciens joueurs des Chevaliers voient leur carrière se poursuivre dans le junior majeur

L’organisation des Chevaliers de Lévis ont annoncé récemment, lors d'une conférence de presse, que neuf de ses anciens joueurs avaient reçu la confirmation que leur carrière allait se poursuivre au niveau junior majeur. Ce n’est ainsi pas une surprise de voir plusieurs joueurs de l’édition 2018-2019 graduer dans la LHJMQ cette saison, étant donné la saison exceptionnelle que l’équipe a connue.



Nicolas Daigle (Tigres de Victoriaville), Justin Gosselin & Olivier Boutin (Olympiques de Gatineau), Joshua Roy (Sea Dogs de Saint-John), Olivier Coulombe (Titan d’Acadie-Bathurst), Alex Falardeau (Eagles du Cap-Breton), Olivier Nadeau & William Veillette (Cataractes de Shawinigan), et Charles-Antoine Dumont (Voltigeurs de Drummondville) ont donc tous gagné leur place dans leur équipe respective. Quant à Samy Paré, celui-ci avait gagné sa place à Victoriaville en janvier dernier.



Mathieu Turcotte à Drummondville



Mentionnons que l’ancien entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, Mathieu Turcotte, poursuit sa carrière avec les Voltigeurs de Drummondville, où il a été embauché à titre d’entraîneur-adjoint.

C'est Éric Bélanger qui agira à titre d'entraîneur-chef, cette saison. Louis-François Richard et Jonathan Deschênes complèteront l'équipe d'entraîneurs à titre d'adjoints. L'entraîneur des gardiens sera Ugo Bélanger.

Un nouveau membre du conseil d'administration



Un nouveau membre s'est notamment joint au conseil d'administration. Il s'agit de l'homme d'affaires et ex-hockeyeur, Karl Gagné.

Celui-ci a d'ailleurs une feuille de route impressionnante au niveau hockey et l'ancien joueur s'est aligné avec l'organisation en 2000-2001.



Campagne exceptionnelle



Rappelons que lors de la dernière saison, les Chevaliers avaient connu une campagne exceptionnelle de 41 victoires et de seulement 1 défaite. La formation lévisienne avait également battu de nombreux records de la Ligue midget AAA dont celui de 34 victoires consécutives. Les Chevaliers s’étaient malheureusement inclinés en 3e ronde dans un 5e et ultime match en prolongation face aux Lions du Lac Saint-Louis.



Édition 2019-2020



En avril, le pré-camp avait débuté avec plus de 60 joueurs du territoire, suivi des camps printaniers et de sélection. L’édition 2019-2020 des Chevaliers compte 20 joueurs. L’équipe se compose de 6 joueurs de 15 ans, de 13 joueurs de 16 ans et d’un joueur de 17 ans.

Parmi ces joueurs, on retrouve Dylan Champagne de Saint-Honoré et Jacob Mathieu de Saint-Odilon.

La formation amorcera cette année sa 23e édition du club de hockey midget AAA de Lévis et la 3e sous le nom de Chevaliers. La population de la ville de Lévis est invitée à aller encourager les jeunes hockeyeurs, alors que l’équipe sera de retour à son domicile, à l’aréna de Lévis.

Les Chevaliers de Lévis disputeront leur partie d’ouverture le vendredi 6 septembre à 19 h 30. Ils recevront pour l’occasion les Élites de Jonquière.