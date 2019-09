La Ferme Cliche & Lessard bien représentée au 44e Championnat d’équitation western du Québec

West Féria était l’hôte de la 44e édition du Championnat d’équitation western du Québec, qui se déroulait notamment du 23 au 25 août derniers pour le volet Performance, au Centre multifonctionnel Richardson sur le terrain d’exposition de Sorel-Tracy. La Ferme Cliche & Lessard de Saint-Victor comptait plusieurs représentantes qui ont offert d’excellentes performances au sein de l’équipe de Québec.

Sonia Cliche, de la Ferme Cliche & Lessard, a mentionné être satisfaite des performances pour l’équipe, mais a ajouté qu’il y avait certains ajustements à faire.

« On sait qu’on est capables d’aller chercher plus que ça encore. On a de l’ajustement à faire, parce que c’est une jeune équipe. Mais je suis quand même contente, parce que la plupart des résultats sont dans le top 3. La prochaine année, on espère atteindre nos objectifs, parce que cette année, on visait le trophée 14-18 et le 13 ans et moins. On est passés proche, mais c’est sûr qu’on avait des ajustements à faire au niveau des chevaux. L’année prochaine, on va être plus prêts », a-t-elle indiqué.