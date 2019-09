Alizée Poulin et Rosalie Carrier-Dulac au championnat canadien de tennis U14

Le championnat canadien de tennis se tenait à Laval du 24 au 30 août et Alizée Poulin et Rosalie Carrier-Dulac ont représenté le Québec dans la catégorie U14. Notons que seulement 10 filles et 10 garçons étaient sélectionnés dans la province pour y participer.

Résultats

La Beaucevilloise Alizée Poulin a terminé au 12e rang en simple pour une première année dans cette catégorie.

1re ronde : victoire devant Isabelle Janet Baker de la Nouvelle-Écosse 6/1, 6/0

2e ronde : défaite devant Scarlett Nicholson de l’Ontario 2/6, 1/6, à noter que Scarlett a remporté le championnat canadien.

3e ronde : victoire devant Gian Octa de l’Ontario 6/1, 6/3

Grâce à ses 2 victoires lors de ses 3 premiers matchs, Alizée s’est qualifiée pour la Championship flight qualifications.

À son 4e match : défaite devant Julia Cristina Bucea de l’Ontario 6/3, 2/6, 3/6

À son 5e match : victoire devant Cenan Liu de l’Ontario 6/2, 6/2

À son 6e match : défaite devant Giants Oboniye de l’Alberta 1/6, 4/6

À son 7e match : défaite devant Gabrielle Vanessa Lingren de la Colombie-Britannique 2/6, 1/6.

Elle a également participé en double avec Marie-Lee Grégoire, mais malheureusement elles se sont inclinées au premier tour.

Rosalie Carrier-Dulac de Saint-Georges s’est classée au 29e rang en simple et a terminé au 5e et 8e en double.

1re tour : défaite devant Anastasia Kavounov de l’Ontario 3/6, 3/6

2e tour : défaite devant Isabella Asenov de la Colombie-Britannique 0/6, 1/6

3e tour : défaite devant Anlin Xie de l’Ontario 0/6, 1/6

4e tour : victoire devant Maggie Chine de l’Île-du-Prince-Édouard 7/5, 6/1

Par la suite, Rosalie s'est classée pour le flight 3

À son 5e match : défaite devant Isabella Janet Baker de la Nouvelle-Écosse 5/7, 4/6

À son 6e match : victoire devant Zarah David de la Nouvelle-Écosse 6/1, 6/0

À son 7e match : victoire devant sa partenaire de double Kaïla Nkufo de la Colombie-Britannique 3/6, 6/4, 6/0.

L’équipe québécoise a obtenu la médaille d’or grâce aux résultats de chacun des membres en simple et en double juste devant l’Ontario et la Colombie-Britannique.