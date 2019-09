Des résultats au-delà des attentes et un bilan de saison positif pour Martin Bisson

L’équipe #26 Martin Bisson participait cet été à sa 1re saison avec la série Sportsman Québec TEC. Bien que l'objectif était de terminer dans le top 10 en début de saison, les performances ont rapidement dépassé les attentes avec l'obtention d'un podium dès le 2e programme de la saison sur le tracé de Vallée-Jonction.



La saison aura permis à Martin Bisson, de même qu'à tous les membres de l'équipe, de se dépasser en réalisant 4 podiums pour cette année recrue. De plus, le pilote de Saints-Anges a remporté le championnat des recrues en plus du Hard Charger des recrues Autolook.



Bisson a également achevé sa saison recrue en 3e position au classement général et au 2e rang de la Triple Couronne Méchoui International, en plus de terminer 2e au Hard Charger Suspension Turcotte.



Ce sont des résultats exceptionnels pour une année recrue et ceux-ci n’auraient pas été possibles sans l’apport de tous les membres de l’équipe. L'organisation tient d'ailleurs à remercier Pierre, Stéphane, Vincent, Maxime, Mario, Jérémie et Marie-Pier pour cette magnifique saison et pour leur implication. Celle-ci remercie également leurs précieux commanditaires qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours en stock-car et plus particulièrement cette saison, mais aussi les amateurs qui les ont suivis fidèlement de course en course.



La voiture #26 a été vendue à la fin du dernier programme. Martin Bisson prend une pause pour quelques temps, question de prendre du temps en famille.

Partenaires 2019

Fromagerie Victoria Lévis et Thetford Mines, Dry Shine, Ventilation C.F., Transmission Sainte-Marie, Garage Rémi Poulin, Milles Pattes Amusement, JASS Racing division Beauce, Centre de l’Auto Vallée-Jonction, Structure RBR, VR Medic, Lettrage VR, Le Géant motorisé, Yannick Bisson Électro-Mécanicien, Jack Performance, Transport Richard Bisson.