Deux nouveaux pilotes de Saint-Georges en série Mini Sportsman Méchoui International

La série Mini Sportsman Méchoui International a annoncé la venue de deux nouveaux pilotes. Il s'agit de Cristale Mathieu et de Davinson Giroux de Saint-Georges.

Enfants du pilote Mikael Giroux, que l’on a pu voir entres autres en Sport Compact Amateur ainsi qu’en Nascar Pro Truck à l’Autodrome Chaudière, et de sa conjointe Jessica Mathieu, tous deux, passionnés de courses, ont décidé de partager leur passion avec eux.



Âgés respectivement de 9 ans et 7 ans, Cristale et Davinson se partageront le volant de la voiture #14, qui a ainsi trouvé preneur, mais il se pourrait bien que la famille fasse l’acquisition d’une 2e voiture!