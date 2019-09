Défaite des Dragons juvéniles face aux Lynx d'Alma

Les Dragons juvéniles affrontaient les Lynx d'Alma à leur domicile, le vendredi 20 septembre, mais la formation beauceronne n'a toutefois pas réussi à s'imposer face aux Lynx. Les Dragons se sont ainsi inclinés par la marque de 35-7.

Les deux offensives ont exécuté de beaux jeux en début de match et ce sont les Lynx qui ont inscrit le premier touché sur une longue course de leur quart-arrière. La réplique des Dragons a été immédiate : Jérémy Gosselin a réalisé un long touché après avoir capté une passe. Les Lynx ont cependant répliqué peu après sur une longue passe qui leur a donné l’avance 14-7.

Les Lynx creusent l'écart

Au deuxième quart, l’offensive des Dragons s'est retrouvée bloquée dans la zone payante. C’est ensuite Anthony Turmel qui a sauvé les meubles en recouvrant un ballon échappé par les Lynx alors que les Dragons étaient acculés à environ 5 verges de leur zone des buts. Malheureusement pour les Dragons, les Lynx creusent l’écart avec moins de 3:00 avant la mi-temps.

La marque était de 21-7 au troisième quart et les Dragons étaient encore dans le match, malgré plusieurs blessés. Mais aucun point n’a été marqué des deux côtés.

C’est au dernier quart que les Lynx ont confirmé leur victoire, en inscrivant deux autres touchés. Les Dragons ont laissé d’autres points sur le terrain, en étant interceptés à environ 5 verges de la zone des buts adverse.

Huit passes captées par Jérémy Gosselin

L’offensive des Dragons a généré 253 verges par la passe et 104 verges par la course. Jérémy Gosselin a capté 8 passes, bonnes pour 144 verges et 1 touché. Alexandre Lessard a cumulé 52 verges par la passe et 68 verges par la course.

En défensive, Elly Labrecque a participé à 11 plaqués en plus de réussir un sac. Tristan Houle était présent sur 8 plaqués. Thierry Morin a cumulé 3 plaqués individuels, 2 assistés, 1 pour perte, en plus de rabattre deux passes.

Un début de match excitant, mais...

Après ce premier revers cette saison, l’entraîneur-chef Carl Dallaire s'exprimé ainsi :

« Nous avons connu un début de match excitant. Ensuite, Alma a réalisé plusieurs gros jeux offensifs qui ont créé un écart. Le quart-arrière substitut Emeric Fecteau a joué près de trois quarts à la suite de blessure de Thomas Jean et il a très bien fait. Nous avons échappé ce match. Je suis confiant qu'on peut les battre en série. Nous devrons être prêts pour le prochain match, car nous affrontons une équipe invaincue. »

En effet, les Dragons recevront les Vikings de l’école secondaire Les Etchemins de Charny, ce vendredi 27 septembre à 19 h, au terrain synthétique de Saint-Georges.