Un mauvais départ pour les Chevaliers de Lévis contre les Vikings de Saint-Eustache

Malgré un beau retour, les Chevaliers de Lévis ont connu un très mauvais départ, le vendredi 20 septembre, face aux Vikings de Saint-Eustache. Ils ont subi un revers de 5-4 en prolongation. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont laissé leurs adversaires patiner librement tout au long du premier engagement.

Les visiteurs ont marqué quatre buts sans réplique. Les buts sont l’œuvre de Justin Fortin, Olivier Tourchot, Samuel Chabot et Alexandre Lefebvre. Ils ont dirigé 16 lancers sur le gardien Thomas Couture pendant le premier vingt.

Ce sont des Chevaliers complètement transformés qui ont sauté sur la patinoire au deuxième engagement. À 14:37, Alexis Côté a marqué d’un bon tir dans le haut du filet. Il s’agissait de son premier but de la saison. Une passe a été accordée à Jordan Côté. Julien Hébert a réduit l’écart à 2 buts avec son 2e but de la campagne. William Robitaille a obtenu l’aide sur le but.

Les Lévisiens ont commencé la 3e période du bon pied. À 27 secondes, William Robitaille a marqué son premier but et a redonné espoir à son équipe. Ce même William Robitaille a par la suite fait dévier le lancer d’Édouard Carrier et inscrit son 2e but du match, ce qui a remis les deux équipes à la case départ.

Les deux équipes ont dû aller en prolongation pour couronner un vainqueur. Olivier Tourchot des Vikings a tranché le débat à 2:21 pour donner la victoire à son équipe.

Les joueurs d’Éric Bélanger ont démontré beaucoup de caractère. Ils ont remonté un déficit de 0-4 et ils ont terminé la soirée avec 39 lancers dont 32 dans les deux dernières périodes.

Les trois étoiles RDS sont : William Robitaille des Chevaliers (1re étoile), Charles Savoie des Vikings (2e étoile) et Olivier Tourchot des Vikings (3e étoile).

Les Chevaliers tenteront de mettre fin à leur série de défaites alors qu’ils rendront visite au Phénix du collège Esther-Blondin ce dimanche.