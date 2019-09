Les Chevaliers de Lévis ne parviennent pas à avoir le dessus sur le Phénix du collège Esther-Blondin

Dimanche dernier en après-midi, les Chevaliers de Lévis reprenaient la route pour affronter le Phénix du collège Esther-Blondin. Mais au terme de cette rencontre, il s'avère que le week-end est à oublier pour la formation lévisienne.

Les joueurs de la formation d'Éric Bélanger avaient entamé la rencontre de la meilleure des façons, en remportant le duel des tirs au but lors du 1er vingt, avec 11 tirs contre 6. Ils en ont également profité pour prendre les devants 1-0 lors d'une supériorité numérique. C'est le vétéran Elliott Lavoie qui a complété un échange avec Dylan Champagne et Julien Hubert, en déjouant le gardien adverse d'un tir des poignets en provenance de l'enclave.

Retour à la case départ pour les deux équipes

Les protégés de l'entraîneur Paulin Bordeleau ont été opportunistes en 2e période et ramèneront les deux équipes à la case départ. Jaheem Lagacé profitera d'une confusion aux abords du filet lévisien pour marquer son 2e filet de la campagne. Encore une fois, les Chevaliers ont dirigé plus de lancers au filet que les locaux lors de cette période, au compte de 10 tirs contre 7 pour le Phénix.

Un peu passé la mi-chemin de la 3e période, Kency Pierre-Noel complète un bel échange pour enfiler son 2e but de la saison. Ce but s'est avéré être le but victorieux pour le Phénix, par le verdict final de 2 à 1.

Les 3 étoiles RDS ont été Édouard Gauthier (1re étoile), Kenny Pierre-Noël (2e étoile) et Antoine Gaudreau (3e étoile).

Prochaine rencontre

Les Chevaliers tenteront de cesser cette mauvaise séquence la fin de semaine prochaine, alors qu'ils recevront les Forestiers d'Amos pour deux parties à domicile, la première, samedi soir à 19 h 30, et la deuxième, dimanche à 13 h 00.