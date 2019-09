Les Dragons juvéniles signent une victoire face aux Vikings de Charny

Les Dragons juvéniles sont parvenus à générer une première défaite aux Vikings de Charny, en les battant 20-9, le vendredi 27 septembre à Saint-Georges.

Aucun point n'a été inscrit au tableau au premier quart. Les Dragons ont effectué une belle montée du terrain, mais leur placement a été bloqué.

C’est un plaqué punitif sur le quart-arrière des Vikings, réalisé par Yan-Luca Balmer au deuxième quart, qui a provoqué le premier touché du match. En effet, ce dernier a fait perdre le ballon aux Vikings et l'a recouvert lui-même dans la zone des buts.

Les Dragons peuvent compter sur leur défensive

L’offensive des Dragons peine à se mettre en marche et, acculée dans sa zone, se voit concéder deux points. Heureusement, la défensive garde les Dragons dans le match : des interceptions de Pier-Luc Boucher et de Thierry Morin permettent aux Dragons de se sortir de mauvaises situations.

À l’instar des derniers matchs, les pénalités ont fait mal aux Dragons. Un long touché de 90 verges d’Alexandre Lessard a ainsi été refusé au troisième quart. Les Dragons ont donc repris le jeu vers la ligne de 20 des Vikings, ne sont pas parvenus à réinscrire le touché et ont raté une tentative de placement. Ils ont alors dû se contenter d’un seul point quand Jérémy Gosselin a plaqué le retourneur adverse dans la zone des Vikings.

Les Vikings ont ensuite inscrit un touché sur le dernier jeu du troisième quart, pour prendre les devants 9-8. Les visiteurs se sont faits très menaçants en recouvrant leur propre botté d’envoi sur la séquence suivante. Malgré tout, la défensive a tenu bon. Un deuxième touché a été refusé à Alexandre Lessard en raison d’une autre pénalité. Puis, avec moins de 6:00 au match, plusieurs partisans ont scruté le terrain pour s’assurer qu’aucun mouchoir orange n’avait été lancé sur le jeu avant d’enfin pouvoir acclamer un premier touché plus que mérité pour Alexandre Lessard dans ce match. Les Dragons ont raté leur converti, mais ce touché a réussi à leur faire reprendre les devants 14-9.

Une troisième victoire en quatre matchs

Les Dragons auraient pu clore l’issue du match un peu plus rapidement sur une interception, laquelle a été cependant refusée en raison d’une autre pénalité. Un touché de Zachary Roy et un ballon recouvré par Alec Poulin ont dirigé les Dragons vers une troisième victoire en quatre matchs.

Le quart-arrière Emeric Fecteau a réussi 17 de ses 24 passes, pour un total de 155 verges et 1 touché. Malgré ses deux touchés refusés sur de longues courses, Alexandre Lessard a tout de même parcouru 150 verges de terrain.

En défensive, plusieurs joueurs ont connu un bon match. C’est le cas notamment de Yan-Lucas Balmer (2,5 plaqués, 4 sacs, 1 plaqué pour perte, 1 touché défensif), Elly Labrecque (7 plaqués, 1 plaqué pour perte), Thierry Morin (6,5 plaqués, 1 interception), Pier-Luc Boucher (5,5 plaqués, 1 sac, 1 interception) et Tristan Houle (4,5 plaqués, 3 passes rabattues).

Au lendemain de cette victoire, l’entraîneur-chef Carl Dallaire a affirmé :

« À son premier match comme partant, le quart-arrière Emeric Fecteau a bien répondu à l’appel. L’offensive s’est cependant tirée dans le pied avec plusieurs pénalités, pour notamment se faire refuser deux touchés de plus de 80 verges. Nous avons aussi connu des difficultés sur les unités spéciales. Bref, en provoquant de nombreux revirements, des sacs et des plaqués pour perte de terrain, la défensive nous a tenus dans le match et nous lui devons cette victoire. On se prépare maintenant sur notre prochain match. »