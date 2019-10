Le Club de judo Saint-Georges entame son année 2019-2020 en force

Le Club de judo Saint-Georges entame son année 2019-2020 en grande pompe avec un nombre record d’inscriptions.

« L’engouement pour le judo est omniprésent en Beauce, nos classes sont remplies de jeunes judokas passionnés », explique Martin Beaulieu qui entame sa 5e année en tant que directeur technique du club.

Lancement officiel du programme sports-études judo

Le programme sports-études judo a fait son lancement officiel, le 29 août dernier à la polyvalente de Saint-Georges, avec une première cohorte de sept jeunes judokas qui désirent parfaire leur développement et leurs techniques de judo afin de se propulser sur la scène provinciale et nationale. Les jeunes bénéficient de trois après-midis complets de judo par semaine. De plus, tous les mardis, la Clinique Altitude supervise les entraînements des athlètes en offrant un programme de physiothérapie et de kinésiologie adapté à leur apprentissage. Un après-midi par semaine est aussi consacré à l’exercice d’un sport complémentaire, soit l’Essentrics cet automne, qui allie flexibilité, amplitude et souplesse.

En plus des nombreux cours offerts au dojo, les judokas ont la chance de participer à divers camps d’entraînement partout dans la province. Ainsi, le club de judo Saint-Georges a été l’hôte d’un camp judo/plein-air pour une deuxième année consécutive cet été où les jeunes de divers dojos ont pu se préparer à la rentrée avec des exercices classiques au dojo, mais aussi avec des techniques plus ludiques à l’extérieur. De plus, une douzaine de sportifs ont foulé les tatamis à Jonquière, les 21 et 22 septembre, lors du camp provincial de la rentrée de Judo Québec : une belle occasion pour eux de rencontrer des judokas de partout au Québec dans un contexte pédagogique et amical.

Première compétition de l’équipe LESVA

Fort de cette rentrée bien entamée au dojo, l’équipe de compétition LESVA, formée de 12 jeunes qui désirent performer sur les tatamis en situation de combat, participera à sa première compétition, la Coupe Daniel-Hardy à Québec, les 19 et 20 octobre prochains.

Les jeunes seront certainement inspirés cette année par les Olympiques de Tokyo en 2020 et les nombreux athlètes québécois qu’ils croiseront cette année dans diverses compétitions. Le Club de judo Saint-Georges souhaite bonne chance à tous leurs jeunes (et moins jeunes) judokas beaucerons.



Le club est situé au 13230, 2e Avenue. Pour plus d’information, visitez le site du club ou appelez au 418 215-0259.