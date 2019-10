800 élèves de la CSBE participeront à une compétition de cross-country

Le samedi 5 octobre prochain, plus de 800 élèves de la 3e à la 6e année de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin se regrouperont sur le terrain multifonctionnel de la municipalité de Saint-Elzéar pour participer à une compétition de cross-country.

Ce grand rassemblement a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires de la CSBE. Pour les élèves de catégorie Moustiques (5e et 6e année), cette compétition servira également de sélection pour le championnat régional (RSEQ) qui aura lieu le samedi 19 octobre prochain, à la Vallée Jeunesse Québec à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Les coureurs feront leurs premières foulées dès 10 h. Ce sont les Novices (3e et 4e année) qui ouvriront le bal avec un parcours de 1,4 km, suivis des Moustiques (5e et 6e année) qui s’élanceront sur un parcours de 2,2 km. La remise des prix est prévue autour de 11 h 20 pour les Novices et de 12 h 20 pour les Moustiques.

Après les courses, le comité organisateur profitera de l’occasion pour encourager les élèves à bien s’alimenter en leur offrant une collation santé, et ce, en collaboration avec le supermarché Maxi de Sainte-Marie ainsi que l’UPA de la Beauce.

Nous vous invitons à venir en grand nombre assister aux performances de nos élèves. Votre présence et vos encouragements seront très appréciés des participants.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Monica Hébert, responsable de l’évènement, au 418 228-5541, poste 56110.