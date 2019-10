Les équipes de l'Ascalon Saint-Georges débutent leur saison hivernale

Les équipes de soccer compétitif de l’Ascalon Saint-Georges entament cette semaine la reprise des entraînements de la saison hivernale de la Ligue de soccer Québec Métropolitain (LSQM).

Pour cette saison 2019-2020, l’Ascalon Saint-Georges présente 11 équipes parmi les différents championnats de la région de Québec. Les matchs se dérouleront sous forme de programmes doubles dans les différents stades couverts de la région de Québec dès ce mois d’octobre 2019 et jusqu’à mars 2020.

Les entraîneurs et éducateurs de soccer encadrant les différentes équipes sont :

• U8M Mini-Ascalon : Erwan Tatel (U8M Mini-Ascalon)

• U10F-A d2 Ascalon : Marius Poyard et Xavier Bouhy

• U10M-A d2 Ascalon : Ronald Carjaval et Roy Apuy

• U11F-A d2 Ascalon : Daniel Lachance et Mélanie Dupuis

• U11M-A d2 Ascalon : Jérôme Maria et Keven Gilbert

• U12 F-A d2 Ascalon : Xavier Bouhy

• U12M-A d2 Ascalon : Olivier Bélanger et Michel Fortin

• U13F-A d1 Ascalon : Pierre Poulin

• U13M-A d2 Ascalon : Erwan Tatel

• U14M-A d2 Ascalon : Erwan Tatel

• U17F-A d1 Ascalon : Xavier Bouhy et François Roy

Les entraînements spécifiques de gardien de but seront dirigés par Jean-Philip Poulin.

Le développement des apprentissages de soccer par le jeu demeure l’objectif principal de l’Ascalon Saint-Georges. Les consignes et recommandations aux équipes et entraîneurs sont de développer le jeu avec ballon au sol, de conserver le ballon en mouvement en tout temps et demander des relances courtes au sol du gardien de but.