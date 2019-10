Le Giovannina de Sainte-Marie subit la défaite face au Décor Mercier de Montmagny

Pour le début officiel de la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS), l’offensive était à l’honneur. Cinq rencontres étaient à l’affiche pour cette première fin de semaine d’activités. Parmi les rencontres prévues au programme, il y avait celle opposant le Giovannina de Sainte-Marie et le Décor Mercier de Montmagny, le vendredi 4 octobre.

Les deux finalistes de la saison 2018-2019 se sont donc retrouvés au Centre Caztel à cette occasion. Champion du calendrier régulier l’an passé, le Décor Mercier s’amenait en Beauce avec pour objectif de venger l’échec subi en grande finale devant le Giovannina.

À 10:34 de la période initiale, les visiteurs s'inscrivent en premier au pointage. Louis-David Bourgault a réalisé son premier filet de la saison, sans aide. Du côté du Giovannina, la réplique ne s’est pas fait attendre, puisqu’un peu plus de 90 secondes plus tard, Charles Bêty a créé l’égalité sur des aides de Samuel Landry et Jason Breton. Pour Bêty, il s’agissait du premier de trois filets, puisque le joueur a marqué à deux autres reprises en troisième période.

Le Décor Mercier ont réussi deux autres filets par la suite, quand Carl Gagné-Bernier a réalisé son premier but du match à 13:14, suivi d’Étienne Miville qui a marqué à 16:37. Ces deux buts ont permis à Montmagny de prendre les devants 3-1 après 20 minutes de jeu.

Anthony Dumont et Alexis Guillemette sont parvenus à créer l’égalité en première moitié de 2e période, mais le Décor Mercier a mis le match hors de portée des locaux avec quatre buts sans riposte avant l’arrivée du deuxième entracte.

Étienne Blais, Dave Gaumond, Hubert Joncas et Carl Gagné-Bernier, avec son deuxième du match, ont marqué pour le Décor Mercier qui a marqué deux autres buts en 3e période, les deux étant une gracieuseté de Jean-Daniel Gauthier.

Ce duel entre les deux finalistes de la saison 2018-2019 s'est donc terminé en faveur du Décor Mercier, les Magnymontois l'emportant par la marque de 9-7.