Le Challenge DEKHockey de l'Aile Jeunesse a attiré 16 entreprises

L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges a présenté samedi dernier la première édition du Challenge DEKHockey. Ce sont seize équipes beauceronnes qui ont participé. Le tournoi corporatif amical a marqué l’inauguration de la toute nouvelle surface intérieure du Complexe DekHockey St-Georges.

Le tournoi a débuté à 8 h pour prendre fin vers 18 h 30.

« L’événement a permis de rassembler plusieurs entreprises d’ici, mais aussi leur famille, et ce dans le plaisir. La ZONE Patro a su merveilleusement bien divertir les petits tout au long de l’après-midi », souligne la directrice générale de la CCSG, Mme Annie Gilbert. « Je tiens à remercier tous les participants, car le taux de participation a été remarquable pour cette première édition qui fût couronnée de succès et promet d’être de retour en 2020. »

Les équipes étaient divisées en deux catégories : récréative et compétitive. Les entreprises comptaient 10 joueurs : l’équipe Blanchette Vachon, l’équipe Labatt, l’équipe Centre Hamann, l’équipe Cauca, l’équipe Transport Couture, l’équipe Raymond Chabot Grant Thornton, l’équipe Rodrigue & Fils, l’équipe Desjardins Entreprises, l’équipe Yannick Patry système intérieur, l’équipe Giroux & Lessard ltée, l’équipe La Boîte., l’équipe CAMBI, l’équipe Ubéo, l’équipe Télé-Alarme Plus, l’équipe WSP Canada et l’équipe Delisle et Associés.

« Ce fut vraiment une belle collaboration entre le DekHockey St-Georges et l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges. L’activité nous a permis de voir de nouveaux visages en plus de nous faire connaître », déclare Michael Gilbert, propriétaire du Complexe DekHockey St-Georges. « On a eu droit à une belle journée, c’est un tournoi à refaire » !

Une finale serrée pour les deux catégories

Pour souligner la finale du tournoi, les joueurs et leurs supporteurs ont joint leur voix à Mme Annie Gilbert, directrice de la CCSG, pour chanter en chœur le traditionnel Ô Canada de l’hymne national. Dans la catégorie récréative, c’est l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton qui a remporté une finale chaudement disputée par la marque de 3-2 face à l’équipe de CAMBI. Dans la catégorie compétitive, c’est l’équipe de Blanchette Vachon de la présidente d’honneur, Mme Véronique Faucher, qui a remporté les grands honneurs par la marque de 3-1 face à l’équipe du Centre Hamann. « Je tiens à remercier tous les participants, commanditaires et partenaires de l’événement qui ont su faire de cette première édition une réussite sur toute la ligne. Familles, amis et collègues étaient au rendez-vous et tous y ont trouvé leur compte. Ce fut pour moi un honneur de promouvoir l’entrepreneuriat par cette initiative de l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges ! Félicitations à DekHockey St-Georges qui a réussi à livrer un beau projet pour l’occasion avec leur nouvelle surface intérieure. Rendez-vous l’an prochain ! », souligne la présidente d’honneur de l’événement, Mme Véronique Faucher.

L’inauguration d’une nouvelle surface intérieure

Le propriétaire de DekHockey Saint-Georges, Michael Gilbert accompagné du maire Claude Morin, ont inauguré la nouvelle surface de jeu intérieure par la coupe du ruban et la prise de photo officielle en présence de la présidente d’honneur de l’événement, Véronique Faucher, du président de l’Aile Jeunesse de la CCSG, Alexandre Toulouse, et du président de la CCSG Olivier Morin.