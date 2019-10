Un aréna plein pour encourager le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph

Le 6 octobre dernier, le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph jouait sa partie d’ouverture à l’aréna de Saint-Joseph. L’équipe locale a affronté les Mercenaires de Lotbinière.

Pour l’occasion, une centaine de personnes ont participé au « tailgate » à l’extérieur de l’aréna avant le match. Les amateurs de hockey ont assisté à la présentation des joueurs sur la glace et à l’interprétation de l’hymne national par la chorale des amis de la chanson.

C’est les visiteurs qui sont repartis avec la victoire par la marque de 6 à 4. Les marqueurs pour le Familiprix ont été : Denis Fecteau avec 2 buts, Maxim Cliche avec 1 but et 1 passe et Gabriel Perreault avec 1 but. Selon l’équipe de Saint-Joseph : le match fut très intense, avec du jeu rapide et d’excellentes mises en échec.

Joey Boutin

Le # 57 du Familiprix, Joey Boutin a été l’un des joueurs les plus intense de la partie. Il a entre autres fait de nombreuses mises en échec.

« Ce n’était qu’un match, mais s’il en joue d’autres comme celui-ci, il deviendra l’un des favoris des fans du Familiprix et l’un des joueurs les plus détestés par les autres clubs de la ligue, c’est certain. Boutin pourrait être la peste du Familiprix, on verra bien lors des prochains matchs, » selon le club de hockey Familiprix de Saint-Joseph.

Un nombre record de personnes ont assisté à cette première partie de la saison. C’est un peu plus de 600 personnes qui ont mis l’ambiance dans l’aréna.

Des supporters engagés

Dans l’assistance, certains supporters des calottes, des chandails et des cotons ouatés aux couleurs de l’équipe de Saint-Joseph.