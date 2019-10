Une fin de semaine victorieuse pour les Lynx

L’équipe M18 mineur des Lynx s’est rendue à Pierrefonds les 11 et 12 octobre derniers pour affronter les Panthères de l’école Mont Bleu et les Cougars de l’école des Sources. Les Beaucerons sont sortis victorieux de leurs deux parties.

Le 11 octobre, les Lynx ont rapidement pris les devants en première période contre les Panthères de l’école Mont Bleu. Ce sont les trois buts à Benjamin Nadeau qui ont permis de remporter la victoire avec le pointage 6-3.

Le lendemain, l’équipe beauceronne affrontait les Cougars de l’école des Sources. À la première période, le pointage était de 1 à 1 le but marqué par Nathan Delarosbil. Il n’a pas été possible pour les Lynx de marquer en deuxième période et a laissé passer un but. Nathan Delarosbil a inscrit son deuxième but de la rencontre en troisième période menant la partie 2-2. Le tout s’est terminé en tirs de barrage, les Lynx sont sortis victorieux à 3-2.

La fin de semaine prochaine, l’équipe de Jésus-Marie de Beauceville jouera à domicile contre les Broncos de l’école de la Découverte le vendredi 18 octobre à 11h et le Sélect de l’école Paul-Hubert le samedi 19 octobre à 15h30.

M13 majeur

Les Lynx M13 majeur ont également connu une fin de semaine parfaite en remportant leurs deux parties pour une deuxième fois.

L’équipe à Philippe Audet jouait au Centre Richard Lebeau de St-Léonard d’Aston pour affronter le Graal du Collège Calrétain vendredi dernier et les Sénateurs du Collège St-Bernard le samedi.

Mathieu-Olivier Paquet a crée l’égalité 1 à 1 avec un peu plus de deux minutes à jouer en troisième période contre le Graal ce qui a permis de prolonger en tirs de barrage terminant la partie 2-1.

Le lendemain, après deux périodes, les Lynx face aux Sénateurs perdaient 1-0. C’est en troisième période que Mathieu-Olivier Paquet a marqué deux buts et que Florence Bourque a ajouté un troisième but. La victoire fut de 6-3 pour les Beaucerons.

Les Lynx trônent au sommet de la ligue LHPS M13 majeur avec 5 victoires, aucune défaite et 14 points au classement général.

Trois parties sont au calendrier pour les M13 majeur le week-end prochain, alors que les Lynx se dirigeront à Mont-Joli pour y affronter les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette le vendredi 19 octobre et les Broncos de l’École de la Découverte ainsi que l’École du Mistral le samedi 19 octobre.

M15 relève

Les Lynx M15 relève ont joué contre les Sabres du Collège Notre-Dame à Candiac et l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie à Châteauguay.

Andy Gagné, Mathieu Lessard et Alexis Tapp ont marqué à deux reprises alors qu’Olivier Bolduc a ajouté un but s’offrant la victoire de 7-2 face aux Sabres. Les Lynx se sont inclinés devant l’Amiral dans une défaite de 3-0.

Vendredi prochain, l’équipe à Stéphane Lessard se dirigera au complexe de L’Ancienne-Lorette pour affronter les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et le samedi 19 octobre c’est au Complexe 3 Glaces de Québec qu’elle jouera contre l’Arsenal de l’Académie St-Louis.

M15 majeur

Les Lynx M15 ont joué au PEPS de l’Université Laval contre le Fighting Irish de St-Patrick’s high School.

Dès les premières secondes de jeux, les Lynx de Jésus-Marie ont été surpris par leur adversaire. Le Fighting Irish s'est imposé en première période avec une marque de 3-0.

Les Lynx ont tenté une remontée lors de la troisième période en inscrivant trois buts en neuf minutes. La troupe de Pierre Poulin a continué à travailler avec acharnement dans la défaite au compte de 6-3.

Les Lynx joueront deux parties ce week-end à l’aréna de St-Joseph alors qu’ils affronteront à nouveau le Fighting Irish ce vendredi 18 octobre à 09h00 et le samedi 19 octobre à 08h00, le Sphynx de Rivière-du-Loup sera les visiteurs.

M12 majeur

Les Lynx M12 majeur seront en action à Beauceville le samedi 19 octobre prochain à l’aréna de Beauceville alors qu’ils affronteront le Graal du Collège Clarétain à 09h30.