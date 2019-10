Une quatrième victoire de suite pour l'Assurancia junior AA

Vendredi dernier, l’Assurancia junior AA a affronté les Bulldogs de Saint-Joseph. L’équipe de Saint-Georges a remporté la victoire 6 à 2.

Les marqueurs sont : Charles Étienne Roy (1 but), Bryan Lemieux (2 buts), Zachary Talbot (1 but plus une passe), Jacob Roy (1 but) et Nathaniel Doyon (1 but et 1 passe).

Le joueur de la partie a été Nathaniel Doyon.

« Après la déception qu'il a vécue l'an dernier suite à son retranchement de la LHJMQ, Nathaniel s'amuse de plus en plus, il est une pièce importante de notre puzzle et je m'attends à ce genre de match de sa part, il est tellement bon et rend tout le monde meilleur, mais ce soir plusieurs auraient pu porter le chapeau du joueur du match, j’ai aimé mes vétérans tels Nickolas Morin, Charles Étienne Roy, Bryan Lemieux, Keven Landry ce soir et le jeune Talbot à joué aussi tout un match, il ne fait que commencer celui-là, il est déjà bon et il est l'avenir et un futur leader pour notre club. Je ne peux passer sous silence les arrêts clés de Jacob Tremblay ce soir à 2 à 2. Bref c'est toujours le fun de gagner », a déclaré l'entraîneur de l'Assurancia Stéphane Poulin.

Partie du dimanche

Dimanche dernier, l’Assurancia s’est déplacé à Montmagny pour y rencontrer l’équipe locale. Saint-Georges a de nouveau connu la victoire par la marque de 5 à 4.

C’est un total de 45 tirs que les Beaucerons ont envoyé à l’équipe adverse qui s’est bien défendue.

« On a joué une première période horrible, par la suite on s’est ressaisie leur gardien a bien fait également l'important c'est les points au classement », explique l'entraîneur de l'Assurancia.

Le gardien, Jonathan Rodrigue remportait sa première partie dans le circuit et a repoussé 27 tirs.

Les joueurs qui ont marqué sont : Keven Landry (2 buts), Samuel Larochelle (2 buts) et Mathieur Arguin qui a marqué le but vainqueur.

Émile Jacques a été nommé joueur du match ayant joué un bon jeu défensif. La prochaine partie de L’Assurancia junior AA se déroule vendredi prochain affrontant à nouveau Montmagny.