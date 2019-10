Les Patriotes juvénile s'emparent du premier rang des Cantons-de-l'Est

Les équipes de football juvénile, cadet et benjamin des Patriotes de la Polyvalente Bélanger ont joué la fin de semaine dernière. Les deux premiers sont ressortis victorieux, tandis que les plus jeunes se sont inclinés.

Football juvénile

Dimanche 13 octobre dernier, les Patriotes ont affronté les Barons du Séminaire de Sherbrooke. La première position était en jeu. Les Beaucerons sont repartis avec la victoire de 29-14.

Les Patriotes ont commencé en force avec une séquence de 55 verges qui s’est soldée par un touché par la passe de Steven Poirier vers Philippe Quirion. L’offensive a réalisé de longues séquences tout au long du match. Le quart-arrière a lancé quatre passes de touché aux porteurs de ballons Philippe Quirion (3) et Maxime Breton. Le receveur Antoine Beaudoin a été rejoint quatre fois pour des gains de 87 et des attrapés pour des premiers jeux importants. La défensive a été en mesure de limiter la puissante attaque des Barons à seulement 14 points, elle qui marquait en moyenne 41 points par match. Benoit Thibodeau et Alexis Gagné ont tous deux réalisé des interceptions à des moments clés dans le match. Le secondeur Maxime Breton a réalisé 13 plaqués dans la victoire.

L’équipe de Saint-Martin s’est emparée du premier rang des Cantons-de-l’Est. Ils affronteront les Cavaliers de Mitchell-Montcalm le 19 octobre au stade RBC de Sherbrooke.

Football cadet

Les Patriotes cadets ont reçu les Athlétiques de la Polyvalente d’Ancienne-Lorette samedi dernier. Les visiteurs étaient jusqu’à présent invaincus.

Les Beaucerons ont eu du mal en début de partie. La défensive a accordé dans le 1er quart 26 points à l’adversaire. Le joueur Antoine Quirion qui revenait d’une blessure a effectué plusieurs longues courses en brisant plusieurs plaqués ce qui a donné la chance aux Patriotes de se ressaisir. À la fin du 1er quart, les Patriotes tiraient de l’arrière 26-14. La défensive a inscrit un touché sur une interception d’Émile Lessard à 20 secondes à faire au 2e quart pour créer l’égalité 26-26. Les deux équipes se sont échangées des touchés au 3e quart, mais l’équipe locale a réussi leur converti de 2 points pour prendre l’avance 34-32. Avec quelques minutes à faire au match, les Athlétiques étaient à la ligne de 3 des Patriotes, mais la défensive a réussi à provoquer un revirement pour redonner le ballon à leur attaque. La partie s’est terminée 34-32 en faveur de la polyvalente de Saint-Martin.

Les Patriotes cadets visiteront le Séminaire des Pères Maristes samedi prochain à 13 h au Cégep Garneau pour leur dernier match en saison régulière.

Football benjamin

Vendredi dernier, l’équipe benjamine a disputé son deuxième match de la saison sur le terrain de l’école secondaire Roger-Comtois à Québec. Les joueurs ont affronté l’équipe des Lynx du collègue Mont Saint-Sacrement. À la fin d’un excellent duel, les Patriotes se sont inclinés 16 à 6.

L’offensive des Patriotes a inscrit les premiers points de leur saison sur une passe captée par Jérémy Champagne. Un premier touché a été refusé suite à une pénalité, mais l’offensive a été en mesure d’inscrire un deuxième touché sur la même séquence offensive. L’attaque aérienne a été très efficace lors du match pour 200 verges sur 300 au total. Les porteurs de ballons se sont démarqués sur de belles courses aussi.

Durant la majorité du temps, la défensive a tenu en échec l’offensive adverse. Elle n’a encaissé que deux touchés de l’adversaire. Des interceptions ont été complétées et des ballons ont été recouverts par les joueurs des Patriotes.

Le prochain match des Patriotes Benjamin sera disputé à Saint-Martin contre l’équipe de l’école secondaire De Rochebelle le 20 octobre 2019.