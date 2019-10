Les vétérans des Chevaliers donnent le ton

Après un congé d’une semaine, les Chevaliers de Lévis étaient de retour à l’action, le mercredi 16 octobre, face aux Élites de Jonquière à l’aréna de Lévis. Comme il s'agissait du premier match à domicile en octobre, il fallait honorer les lauréats du mois de septembre.

Voici donc les lauréats :

Joueur CCM offensif de la ligue de la semaine no 4 (23 au 30 sept) : Éliot Lavoie

Joueur CCM offensif des Chevaliers pour septembre : Julien Hébert

Joueur CCM défensif des Chevaliers pour septembre : Pier-Olivier Roy

Athlète étudiant des Chevaliers pour septembre : Justin Fernet

Le match

Dès le début du match à 31 secondes, Elliot Lavoie a marqué son 11e but de la saison. Julien Hébert a doublé l’avance des siens à 7:26 et Dylan Champagne obtient une aide sur les deux buts. Les locaux ont dominé 14-6 au chapitre des lancers au but en première période.

Un seul but a été inscrit en deuxième période. Elliot Lavoie a marqué son 2e but du match, alors qu’il a pris un retour de lancer de Julien Hébert. Félix Larose a obtenu une passe sur le but.

Les joueurs d’Éric Bélanger ont mis le match hors de portée à 1:24 en troisième période. William Robitaille a ainsi déjoué le gardien avec un lancer dans le haut du filet. Avec une avance de 4-0, les visiteurs ont tenté de revenir dans le match. Ils ont inscrits deux buts, soit ceux de Fabrice Fortin et de Jérémy Pelchat, mais trop peu trop tard.

Inspirés de leur premier trio composé d’Elliot Lavoie, de Julien Hébert et de Dylan Champagne, les représentants de Chaudière-Appalaches ont signé une victoire de 4-2.

Étoiles RDS

Au terme de cette rencontre, les trois étoiles RDS sont tous des joueurs des Chevaliers. Julien Hébert a obtenu la 1ère étoile alors qu’Elliot Lavoie a été nommée la 2e étoile. Félix Larose est la 3e étoile de ce match.

Les deux prochains matchs à Gatineau

Les Chevaliers de Lévis disputeront leurs deux prochains matchs à Gatineau pour y affronter l’Intrépide. Ils seront de retour à domicile, le vendredi le 25 octobre prochain, alors que le Blizzard seront les visiteurs.