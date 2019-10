Le Cool FM s'avoue vaincu à son premier match de la saison régulière

Le Cool FM était à Laval vendredi dernier pour y affronter les Pétroliers dans le cadre du tout premier match de la saison régulière. Quelques aspects seront à peaufiner chez le Cool FM qui a dû s’avouer vaincu au compte de 7-3.

Dès le début du match, un court combat a éclaté entre Simon Desmarais et Antoine Arseneault. Les gants sont à peine finis de ramasser que le Cool FM inscrit le premier but de la rencontre. Étienne Archambault a profité d’une mise en jeu en zone offensive pour s’emparer du disque dans l’enclave et prendre un tir parfait qui a déjoué Gabriel Girard.

Il n'a fallu que quelques minutes au Cool FM pour ajouter un second but. En entrée de zone, Yannick Tifu a remis à Mathieu Nadeau qui a imité Archambault en marquant d’un autre tir parfait dans la partie supérieure.

C’est à ce moment que Dave Hamel a décidé de régler des comptes avec Chris Cloutier. Le pugiliste de Saint-Georges n'a laissé aucune chance à celui de Laval et a remporté facilement son duel.

Dès la reprise, Sasha Pokulok réduit l’écart à un but avec un tir précis de loin. Yannick Tifu a répliqué environ une minute plus tard avec un tir du haut des cercles qui a échappé à Gabriel Girard. À ce moment, les Pétroliers ont décidé d’envoyer Maxime Clermont dans la mêlée pour garder les buts. Cela a semblé fouetter les Pétroliers qui ont ajouté 2 buts pour créer l’égalité 3-3.

Après une deuxième période sans histoire, la troisième période a été à l’avantage des Pétroliers au chapitre des buts. François Bouchard a inscrit le 4e de Laval qui sera le but gagnant. James Desmarais, Nicolas Poulin et Pierre-Luc Létourneau-Leblond ont marqué également. À noter : deux combats ont eu lieu lors du derniers tiers. Simon Desmarais a valsé quelques secondes avec Chris Cloutier. Puis, Dave Hamel a montré qu’il ne recule devant personne et a choisi le plus imposant l’autre côté, Patrick Bordeleau, pour livrer un duel qui ne passera finalement pas à l’histoire sans coups sérieux portés.

Les tirs ont été de 25 (7-6-12) pour Saint-Georges et de 35 (13-12-10) pour Laval. En ce qui concerne l'avantage numérique, Saint-Georges a terminé 0/5 et Laval 0/2.

Les trois étoiles de ce match sont des joueurs des Pétroliers :

1- François Bouchard LAV (1b, 3p)

2- James Desmarais LAV (1b, 3p)

3- Sasha Pokulok LAV (2b)

Un duel intéressant entre le Cool FM et l'Assurancia de Thetford

Vendredi le 25 octobre, le Cool FM ouvrira enfin sa saison locale en affrontant ses éternels rivaux de l’Amiante : l’Assurancia de Thetford! Un duel très intéressant est à prévoir entre les deux formations.