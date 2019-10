Deux victoires pour les Lynx M15 majeur

Au terme de la fin de semaine, ce sont deux victoires que les Lynx M15 majeur ont ajouté à leur fiche. Un premier match contre le Fighting Irish de St-Patrick High School a permis de voir le caractère et la ténacité de l'équipe.

Tirant de l'arrière 3 à 1, les Lynx ont marqué 2 buts sans riposte dans les dernières minutes de la troisième période, créant ainsi l'égalité. Ils ont décroché la victoire en tirs de barrage au compte de 4-3.

Pour la seconde partie de la fin de semaine, ce sont les Sphynx de Rivière-du-Loup qui ont été les rivaux des Lynx. D'entrée de jeu, les Lynx se sont imposés, concluant la première période avec une avance de 3 buts. C'est un match avec une intensité soutenue qui a permis de conclure la partie avec un pointage de 5 à 3 pour les Lynx.

Les Lynx seront sur la route à Saint-Hyacinthe, la fin de semaine prochaine, afin d'affronter à nouveau les Sphynx de Rivière-du-Loup, mais également, les Sénateurs du collège Saint-Bernard et les Montagnards du collège Saint-Hilaire.

M18 mineur

L’équipe de Raymond Delarosbil se rendait à Pierrefonds, les 11 et 12 octobre derniers, pour une deuxième fin de semaine consécutive, afin d'y jouer deux parties.

Les Panthères de l’école Mont-Bleu ont vu les Lynx prendre rapidement les devants en première période et les 3 buts de Benjamin Nadeau ont permis aux Lynx de remporter la victoire au compte de 6-3.

Tout un match attendait les Cougars de l’école des Sources et les Lynx, le samedi 12 octobre dernier. Le pointage était de 1 à 1 à la fin de la première période alors que Nathan Delarosbil a été le marqueur du côté des Lynx. Ne marquant pas en 2e période, les Lynx ont retraité au vestiaire avec un déficit de 1 but alors que les Cougars menaient 2-1. Nathan Delarosbil a inscrit son deuxième but de la rencontre en 3e période et c’est avec un pointage de 2-2 que la 3e période s'est terminée. Les Lynx sont sortis victorieux des tirs de barrage et ont remporté la partie au compte de 3-2.

Les Lynx joueront devant leurs spectateurs le week-end prochain. Ils invitent d'ailleurs toute la population beauceronne à venir les encourager. La formation affrontera les Broncos de l’école de la Découverte, vendredi le 18 octobre à 11 h 00, et le Sélect de l’école Paul-Hubert, le samedi 19 octobre à 15 h 30.

M13 majeur

Trois parties étaient au calendrier pour les M13 majeur le week-end dernier alors que les Lynx se dirigeaient à Mont-Joli pour affronter les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette, les Broncos de l’école de la Découverte ainsi que l’école du Mistral.

Malgré une défaite au compte de 7-2 contre les Athlétiques lors de la première partie de la fin de semaine, les joueurs de Philippe Audet ont rebondi avec deux victoires au pointage identique de 6-3 face aux Broncos et à l’école du Mistral.

Avec deux victoires en trois parties, les Lynx trônent toujours au sommet du classement général de la ligue. Les Lynx, qui profiteront d’un week-end d’un repos, affronteront l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à deux reprises, le vendredi 1er novembre prochain, au Complexe 3 glaces à Québec.

M15 relève

L’équipe de Stéphane Lessard se dirigeait au complexe de l’Ancienne-Lorette le week-end dernier pour affronter les Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette et l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Tirant de l’arrière 0-3 dès les deux premières minutes de jeu face aux Athlétiques, l’entraîneur a secoué sa troupe et cette dernière a répondu avec 3 buts sans riposte afin de créer l’égalité 3 à 3. Malgré l’effort fourni, les Lynx s’inclinent finalement au compte de 5-3.

Les joueurs des Lynx ont sauté sur la patinoire avec énergie et détermination face à l’Arsenal et leur travail acharné à porter fruit dans une victoire au compte de 4-1 en faveur des Lynx.

Les Lynx affronteront l’Amiral du collège Jean de la Mennaie et les Sabres du collège Notre-Dame les 25 et 26 octobre prochains lors de leur séjour à Montréal.

M12 majeur

Les Lynx M12 majeur étaient en action à Beauceville, le samedi 19 novembre dernier, à l’aréna de Beauceville. La formation a subi la défaite au compte de 8-2 face au Graal du collège Clarétain. Le pointage était 2 à 2 en début de 3e période, mais les 10 dernières minutes de jeu ont été fatales alors que les Lynx ont accordé 6 buts.

L’équipe de Philippe Cloutier se dirigera du côté du Complexe 2 glaces Honco à Lévis, les 25 et 26 octobre prochains, pour affronter les Commandeurs de Lévis et les Sénateurs du collège Saint-Bernard.