Les Chevaliers et l'Intrépide se partagent les honneurs de la victoire

Les Chevaliers de Lévis prenaient part à un programme double contre l’Intrépide de Gatineau, les 19 et 20 octobre. Les deux équipes se sont d’ailleurs partagées les honneurs de la victoire à cette occasion.



Les Chevaliers signent leur meilleure performance

Lors du match de samedi, Elliot Lavoie, qui connaît tout un début de saison, a ouvert le pointage dans une exécution parfaite en avantage numérique. Le joueur en est à 13 buts cette saison. William Robitaille et Pier-Olivier Roy ont été les complices sur ce but. Par la suite, Dylan Champagne a réussi à doubler l’avance pour Lévis, en marquant en désavantage numérique. Les Chevaliers ont par ailleurs dominé ce premier vingt, le chiffre des lancers au but de 12 contre 3 l’a très bien démontré.

Même si les deux équipes ont bénéficié de deux avantages numériques chacune, aucun but n’a été marqué lors de la deuxième période. L’Intrépide a démontré néanmoins plus d’offensive en dirigeant 9 lancers.

En troisième période, William Robitaille a profité de la confusion de l’adversaire pour inscrire son 4e but de la présente saison, aidé de Nathan Morin et de Jonathan Fauchon. Laissé seul dans l’enclave, Julien Hébert s’est démarqué à son tour une minute plus tard, réussissant ainsi à déjouer le gardien. Il s’agit de son 7e but de la campagne. Ce but a porté le coup de grâce à l’Intrépide.

En avance 4-0, les joueurs d’Éric Bélanger ont gardé le jeu simple pour le reste de la partie. Thomas Couture a échappé son jeu blanc alors qu’il ne restait que 37 secondes à faire au match. Les Chevaliers ont signé leur meilleure performance de la saison lors de ce duel avec une victoire de 4-1.

Les étoiles RDS pour cette rencontre font tous partie des Chevaliers : Thomas Couture (1re étoile), Julien Hébert (2e étoile) et Elliot Lavoie (3e étoile).

Gatineau offre une plus grande opposition

Les Chevaliers de Lévis et l’Intrépide de Gatineau ont disputé le dernier match de leur programme double dimanche après-midi. L’Intrépide a d’ailleurs offert une meilleure opposition aux Lévisiens, qui n’ont cependant pas connu un mauvais match, en 2e et en 3e périodes.

Ce sont les Gatinois qui ont donné le ton en prenant les devants 2-0 en première période. Samuel Fortin a inscrit un but à 2:57, alors qu’Andrew Belchamber s’est démarqué en avantage numérique en marquant à 8:42.

Lors du deuxième vingt, l’attaque des Chevaliers a répliqué. Le gardien de Gatineau a d’abord réussi un bel arrêt de la mitaine aux dépens d’Elliot Lavoie, dans une descente à 2 contre 1. Mais le joueur de Lévis a récidivé en parvenant cette fois à déjouer le gardien d’un lancer du revers. Il s’agit de son 14e filet de la saison. Les représentants de Chaudière-Appalaches sont retournés au vestiaire en déficit d’un but.

Au début de la troisième période, les locaux ont repris les devants par deux buts, en marquant à 2:57. Par la suite, Lévis n’a pas su profiter d’un avantage numérique, manquant ainsi une belle occasion de revenir dans le match. Ils n’ont jamais été en mesure de s’installer en zone adverse et aucun tir n’a été dirigé vers le gardien lors de cette séquence.

Tentant le tout pour le tout, l’entraîneur des Chevaliers, Éric Bélanger, a retiré son gardien avec 4 minutes à faire, mais l’Intrépide n’a pas cédé. Alors qu’il ne restait que 30 secondes, Jonathan Delorme a marqué dans un filet désert. Le gardien des Chevaliers, Jordan Lambert, a reçu 31 lancers tandis que son vis-à-vis en a reçu 25.

Le pointage final est identique à celui de la veille, mais la victoire est allée du côté de Gatineau, au compte de 4-1.

À l’inverse de la précédente rencontre, les étoiles RDS ont été remises à trois joueurs de l’Intrépide. Médéric Blouin-Rochon a obtenu la 1re étoile, alors que Marc-Olivier Roy-Racine a reçu la 2e. La 3e étoile de la rencontre a été décernée à Andrew Belchamber.

Prochain match

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le vendredi le 25 octobre prochain. Ceux-ci accueilleront le Blizzard du Séminaire Saint-François.