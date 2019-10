Martin Bisson sera le nouveau directeur technique pour la série Sportsman Québec TEC

La série Sportsman Québec TEC a annoncé aujourd'hui la nomination de Martin Bisson à titre de directeur technique.

Martin Bisson, originaire de Saints-Anges, compte de nombreuses années d’expériences dans le monde du stock-car. Débutant à l’âge de 13 ans en courses à obstacles, il a fait ses débuts sur les pistes asphaltées en 2011. De la classe Amateur à Procam en passant par Sport Compact Élite et Semi Pro, il a fait sa marque en remportant de nombreux titres de recrues en plus de cinq championnats.

C’est en 2019 qu’il a joint les rangs de la série Sportsman Québec TEC. Son passage a d'ailleurs été remarqué; recrue de l’année, vainqueur du Hard Charger des recrues et 2e position pour le Hard Charger général, il a terminé la saison vice-champion de la Triple couronne et 3e au championnat général.

C’est lors du dernier programme de la saison que Martin a vendu sa voiture au #55 Dale Bérubé, désirant consacrer davantage de temps à sa famille.

Pour André Poulin, président et promoteur, il était primordial que la personne en place ait à cœur le développement de la série et l’expertise nécessaire afin de faire respecter rigoureusement le livre de règlements.

Et tous sont unanimes : outre sa qualité de pilotage et sa capacité à s’entourer de personnes compétentes, les succès de Bisson sont en grande partie attribuables à sa minutie, son professionnalisme et son désir de maitriser la règlementation.