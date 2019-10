LHCS : le Giovannina remporte un gain serré face à l'Impérial de Saint-Pascal

Le vendredi 18 octobre, le Giovannina se mesurait à l'Impérial de Saint-Pascal lors d'une rencontre qui a été présentée Centre Caztel de Sainte-Marie.

Après qu’Alexandre Laflamme eut donné les devants aux visiteurs tôt en première, les locaux sont parvenus à reprendre les devants 2-1, avant la pause, par l’entremise de Mathieu Gosselin et de Charles Bêty. Les deux équipes se sont échangées cinq filets en 2e, dont le deuxième de Bêty qui permettait aux siens de retraiter avec une avance de 5-3.

Le deuxième filet de Mathieu Gosselin, qui a été inscrit à 11:08 en 3e, s'est avéré être celui de la victoire. Alexandre Laflamme avec son 2e du match à 18:27 et Gabriel Fortin à 19:56 ont rétréci l’écart pour Saint-Pascal, dans une cause perdante.

Le Giovannina de Sainte-Marie a ainsi soutiré la victoire dans un gain serré de 6-5 devant l’Impérial.

Saint-Joseph contre Montmagny

Devant 675 spectateurs réunis à l’aréna de Saint-Joseph, le Décor Mercier de Montmagny et le Familiprix de Saint-Joseph se sont livrés un duel offensif qui a tourné à l’avantage des Magnymontois, qui ont signé une victoire de 7-5.

Louis-David Bourgault avec un but et quatre passes et Jean-Daniel Gauthier, avec un tour du chapeau, ont mené l’attaque du Décor Mercier. Maxime Cliche avec deux buts inscrits en 2e période, ainsi qu’une aide, a été le meilleur pour le Familiprix qui subissait un troisième revers en autant de matchs.

Le but de la victoire a été inscrit en milieu de troisième période par Dave Guimond, Hubert Fréchette concrétisant la victoire des siens en marquant dans un filet désert avec 1:07 à jouer.