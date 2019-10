La série Sportsman Québec TEC et Mini Sportsman Méchoui International a honoré ses pilotes

Le samedi 19 octobre dernier, se tenaient le 13e banquet de la série Sportsman Québec TEC et le 6e banquet de la série Mini Sportsman Méchoui International chez l'un des partenaires majeurs, Méchoui International. À cette occasion, pas moins de 185 personnes étaient présentes lors de cette soirée.

Le président et promoteur André Poulin a rendu hommage notamment à Jimmy Nadeau, premier pilote inscrit avec la série en 2006, en lui remettant une plaque souvenir. La confiance et la collaboration de M. Jacques Sigouin, ancien représentant Lucas Oil ont aussi été soulignées. Mélanie Picard et Kenny Thériault ont également été remerciés pour leur confiance envers les deux séries. Ces derniers ont d'ailleurs célébré leur 10e saison comme propriétaires de l’Autodrome Montmagny en 2019.

Série Mini Sportsman Méchoui International et Late Model

Les organisateurs ont accueilli Jessica Ménard, responsable logistique et communications, de même que Paul Baril, collaborateur aux ressources humaines et logistique de Dumoulin Compétition pour remettre le trophée Dumoulin Compétition, partenaire de la relève, au champion de la série Mini Sportsman Méchoui International, le #77 Cédrik Grenier de Piopolis.

Le double champion en Late Model, Samuel Charland, était aussi présent pour remettre le trophée Sam Charland Motorsport. Ce prix, voté par les parents et les officiels de la série, était remis au pilote qui s’était démarqué par sa persévérance tout au long de la saison. Les honneurs sont revenus au #110jr, Élliot Labbé-Pelletier de Scott.

Dominic Jacques et Martin Bisson récompensés

Cette saison, la série a voulu souligner la contribution de tous et chacun à la saison 2019 et ce peu importe le classement. En effet, 21 pilotes Sportsman se sont vu remettre un cadre souvenir de leur saison 2019. Les six pilotes Mini Sportsman présents ont reçu, quant à eux, un album souvenir de leur saison.

Le #47 David Gagnon d’Alma, malheureusement absent de la soirée, a reçu les honneurs pour le prix de la plus belle voiture. Voté par les officiels et les pilotes, le #42 Sébastien Bouchard d’Alma a reçu le prix de la meilleure amélioration.

Lors de cette soirée, la série Sportsman Québec TEC est très fière d’avoir remis à ses équipes pas moins de 13 000 $ en fonds de points, en plus des trophées et distinctions.

Le #26 Martin Bisson de Saints-Anges, en plus de terminer 2e au championnat de la Triple couronne Méchoui International et 3e au championnat général TEC, s’est vu remettre le prix Hard Charger Autolook des recrues, la 2e position du Hard Charger Suspension Turcotte.

Jimmy Lainé, propriétaire de Méchoui International et partenaire des recrues, est monté sur scène pour remettre à Bisson sa bourse pour son championnat des recrues et celle du #42 Sébastien Bouchard qui a terminé au 2e rang.

Le #67 Dominic Jacques de Vallée-Jonction repart, quant à lui, avec son 3e titre de champion de la série en plus du titre de champion de la Triple couronne. Il s’est aussi vu remettre le 1er prix du Hard Charger Suspension Turcotte.

Présente pour remettre le fonds de points du championnat général TEC, Maryline Bergeron, directrice marketing de TEC distribué par Transit, s’est adressée aux équipes afin de leur transmettre sa satisfaction face à cette première saison.

M. Poulin a profité de l’occasion pour remettre une plaque de remerciement à TEC et Méchoui International pour leur confiance et leur implication dans la réussite de cette saison.

Deux prix convoités

Le banquet s’est terminé avec deux prix convoités par tous : soit le Raphael-Lessard et le Étienne-Cliche, votés par les officiels de la série.

Danielle et François Cliche représentaient leur fils Étienne pour remettre son prix. Ayant reçu le plus de votes des officiels, le #03 Martin Lacombe de Terrebonne a remporté le prix pour s’être démarqué par sa persévérance tout au long de la saison, le professionnalisme de l’équipe, leur respect des compétiteurs et officiels ainsi que le travail accompli tout au long de la saison tant en piste que hors-piste.

Présent pour la soirée, Raphael Lessard a remercié les commanditaires de la série ainsi que ceux des équipes, en prenant soin de souligner leur importance dans la poursuite de cette passion. Remis au pilote qui s’est distingué par ses résultats en piste, la présentation de l’équipe lors des programmes de courses, sa collaboration et son entraide envers les autres équipes et les officiels ainsi que son implication du pilote et des membres de son équipe hors-piste quant à la visibilité donnée à la série, le récipiendaire 2019 est le #40 Sylvain Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce.

C’est ainsi que se sont terminées les saisons de la série Sportsman Québec TEC et de celle de la Mini Sportsman Québec Méchoui International. Les organisateurs tiennent encore une fois à remercier toutes les équipes qui leur ont fait confiance et qui ont contribué au succès de la saison.