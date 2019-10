Un premier revers pour l'Assurancia junior AA

L'Assurancia junior AA de Saint-Georges disputait deux rencontres consécutives, vendredi et samedi, l'une à Disraeli et l'autre à domicile. La formation beauceronne n'a cependant pas réussi à soutirer la victoire à ses adversaires à ces deux occasions.

Premier revers pour l'Assurancia

Dans le match qui avait lieu vendredi contre le Cité construction à Disraeli, l'Assurancia junior AA a subi un revers de 5 à 2. Zachary Talbot a marqué les deux buts de son équipe. Pour l'entraîneur de l'Assurancia, c'est un match à mettre dans la poubelle.

« On a été mauvais, c'est tout. En mars, on ne se souviendra pas de ce match. Le talent, c'est beau, mais le travail fait la différence et ce soir, on n'a pas travaillé », a-t-il affirmé.

Un match qui se termine en fusillade

Lors du match de samedi soir, l'histoire s'est répétée pour l'Assurancia, qui a perdu par la marque de 6 à 5 en fusillade. Après avoir pris les devants, le Model de Lotbinière a profité de deux erreurs pour niveler la marque. Les deux équipes se sont échangées des buts par la suite et le Model est parvenu à créer l'égalité 5 à 5 en avantage numérique en 3e période. Les deux gardiens ont excellé devant leur filet lors de ce match.

« On a manqué des chances, on a frappé quatre poteaux dans le match. Au moins, on a travaillé. À jouer comme ce soir, on va en gagner plus qu'en perdre. La fusillade, c'est pour le spectacle, on méritait mieux, mais leur gardien a été superbe, le nôtre aussi, nous gardant dans le match », a déclaré Stéphane Poulin après la rencontre.