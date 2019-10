Une troisième finale régionale en trois ans pour les Dragons juvéniles

Grâce à une victoire de 35-29 devant leurs partisans aux dépens des Vikings de l’école secondaire Les Etchemins, les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges ont confirmé leur participation à la finale régionale, le vendredi 25 octobre à Saint-Georges.

Un fort début de match

Les Dragons ont frappé fort en début de match, avec des touchés de Marc-Antoine Lacroix, Jérémy Gosselin et Alexandre Lessard, contre un placement des Vikings. À la fin du premier quart, la marque était de 21-3 en faveur des locaux.

Au deuxième quart, Pier-Luc Boucher et Yan-Luca Balmer ont recouvert chacun un ballon échappé par les Vikings, mais l’offensive des Dragons ne s'est pas contentée que d’un simple sur un converti raté sur les séries suivantes. Les Vikings et les Dragons se sont ensuite échangés un touché avant la mi-temps, celui des Dragons étant l’œuvre de Thomas Jean.

Au début du troisième quart, les Dragons voit leur avance de 29-10 fondre de façon inquiétante. Les Vikings sont parvenus ainsi à inscrire deux touchés, ce qui a forcé ensuite les Dragons à concéder un touché de sûreté. En milieu de quatrième quart, ils ont réussi à créer l’égalité sur un placement.

Avec moins d’une minute à jouer, les Dragons ne sont qu’à quelques pas de la zone des buts adverses, mais ratent leur chance de reprendre les devants après l’interception des Vikings.

Une troisième finale régionale en trois ans

C’est donc au dernier jeu du dernier quart, alors que tout le temps réglementaire est écoulé au tableau, que Justin Talbot est parvenu à capter une spectaculaire passe de touché, confirmant la victoire de 35-29 des Dragons et leur participation à une troisième finale régionale en trois ans.

L’offensive des Dragons a comptabilisé 392 verges par la passe et 206 verges par la course, pour un total de 598 verges. Alexandre Lessard (227 verges), Jérémy Gosselin (168 verges) et Thomas Jean (68 verges) ont été les plus productifs à l’attaque.

L’unité défensive a recouvert 1 ballon, réalisé 2 sacs, rabattu 2 passes et réalisé 2 plaqués par perte de terrain. Les belles performances d’Elly Labrecque, Pier-Luc Boucher, Raphaël Picard, Yan-Luca Balmer et Thierry Morin sont aussi à signaler dans cette rencontre.

Une rencontre contre les champions de la saison régulière

L’entraîneur-chef Carl Dallaire a commenté à la suite de cette victoire :

« Nous avons commencé fort avec trois touchés à nos trois premières possessions. Ensuite, le momentum a changé et j’ai senti un manque de confiance au banc. Après que les Vikings aient surmonté notre avance, certains de nos joueurs ont fait les jeux qu’il fallait pour passer en finale. Nous devrons être beaucoup plus disciplinés et garder confiance en nos moyens durant tout le match contre Alma. »

Les Dragons se rendront donc à Alma le week-end prochain, pour y affronter les champions de la saison régulière, soit les Lynx du Pavillon Wilbord-Dufour. La date et l’heure restent toutefois à confirmer.