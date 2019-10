Les Lynx M15 relève obtiennent la victoire à deux reprises

Les Lynx M15 relève ont affronté l’Amiral du collège Jean de la Mennaie et les Sabres du collège Notre-Dame lors d'un séjour à Montréal, les 25 et 26 octobre derniers.

Face à l’Amiral, les Lynx ont créé l’égalité 2-2, en fin de partie, avec 30 secondes à jouer à la rencontre. Ils ont ainsi remporté le duel en tirs de barrage, ce qui leur a procuré la victoire.

Le lendemain, dans leur duel contre les Sabres, les Lynx ont dominé 37-15 au chapitre des tirs au but dans une étincelante victoire au compte de 5-1. À noter la performance d’Andy Gagné qui a inscrit 3 buts et a obtenu 1 mention d’aide pour un total de 4 points dans cette victoire.

Ces performances permettent aux Lynx d’ajouter 5 points au classement général.

L’équipe de Stéphane Lessard se dirige vers Val-d’Or, les 1er et 2 novembre prochains. Les Lynx y affronteront à deux reprises l’équipe du Filon Or et des Bois au Centre Michel-Brière à Malartic.

M15 majeur

Les Lynx M15 majeur étaient sur la route le week-end dernier, alignant trois parties au centre Isatis de Saint-Hyacinthe.

Lors du premier match qui les opposait aux Sénateurs de collège Saint-Bernard, les Lynx ont été solides, offrant à leurs spectateurs une victoire de 4 à 0.

À leur seconde partie, des tirs de barrage ont été nécessaires afin de déterminer l'issue de la rencontre. Les Montagnards du collège Saint-Hilaire sont repartis avec la victoire.

Combatifs, les Lynx ne se sont pas laissés abattre par la précédente défaite et ils ont à nouveau pu savourer la victoire lors du dernier match de la fin de semaine qui les opposait aux Sphinx de Rivière-du-Loup. Fait cocasse, cette partie s'est jouée en deux temps, puisqu'une alarme d'incendie a nécessité l'évacuation de l'aréna alors que les Lynx étaient sur la glace. À leur retour au jeu, les joueurs n'avaient pas perdu leur focus et au moment d'entendre la sirène, le tableau indiquait un pointage de 3 à 1 en faveur des Lynx.

Au terme de la fin de semaine, les Lynx ont ajouté 7 points à leur fiche, les hissant à la quatrième position du classement. Les partisans sont invités à venir encourager l'équipe à Beauceville, vendredi prochain le 1er novembre, alors qu’elle recevra l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à deux reprises. La première partie aura lieu à 10 h 30 et la seconde, à 15 h 00.

M18 mineur

L’équipe de Raymond Delarosbil affrontait l’Amiral du collège Jean de la Mennaie, le vendredi 25 octobre dernier, à Candiac. Grâce au travail acharné de tous les joueurs, les Lynx ont remporté la partie au compte de 4-3.

Le lendemain, les Lynx ont inscrit un but à 14 secondes de la fin de la 3e période pour créer l’égalité au compte de 3-3 face au Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph dans un match ou le côté robustesse était au rendez-vous. Les Lynx se sont finalement inclinés en tirs de barrage.

Les Lynx se dirigeront vers Val-d’Or, les 1er et 2 novembre prochains, alors qu’ils affronteront à deux reprises l’équipe du Filon Or et des Bois au Centre Michel-Brière à Malartic.

M13 majeur

Les Lynx, qui profitaient d’un week-end d’un repos, affronteront l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à deux reprises, le vendredi 1er novembre prochain, au Complexe 3 glaces à Québec.

M12 majeur

L’équipe de Philippe Cloutier se dirigeait du côté du Complexe 2 glaces Honco à Lévis, les 25 et 26 octobre derniers. Les Lynx ont subi la défaite au compte de 5-1 face aux Commandeurs de Lévis et une de 8-2 contre les Sénateurs du collège Saint-Bernard.

Les Lynx seront en action du côté de Saint-Léonard-d’Aston, les 2 et 3 novembre prochains, afin d’affronter les Broncos de l’école secondaire de la Découverte et les Diabolos de l’école Lucille-Teasdale.