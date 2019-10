Tennis Beauce en visite à Rimouski

Le club Tennis Beauce s'est rendu à Rimouski pour participer à un tournoi amical la fin de semaine dernière.

Les joueurs âgés entre 8 et 11 ans ont joué autant en double qu'en simple. Plusieurs en étaient à leur première participation à un tournoi extérieur. C'est dans le respect et la bonne humeur que les joueurs, sous la supervision de leur entraîneur Jean-Gabriel Bernard, ont disputé plus de 30 parties au cours des deux jours.



Au printemps prochain, ce sera assurément au tour de Tennis Rimouski de venir en Beauce pour un autre interclub. Tennis Beauce tient d'ailleurs à féliciter tous les participants de ce tournoi.