La saison s'annonce intéressante pour les équipes des Dragons

Après avoir débuté leur saison régulière dans la ligue provinciale division 2 du RSEQ, les deux équipes de hockey des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges sont sur la bonne voie afin de connaître une saison intéressante.

Après huit matchs, l’équipe juvénile présente ainsi un dossier de six victoires, une défaite et un match nul, ce qui les positionne au 2e rang de la Section Est. L’équipe regroupant des joueurs de 4e et 5e secondaire continue sa préparation en vue du Défi Juvénile D2 à Boucherville qui se déroulera du 5 au 8 décembre prochains. À noter que les 30 équipes de la ligue participeront à cet événement.



Un bon début de saison pour les dragons cadets

L’équipe des Dragons cadets, quant à elle, présente une fiche de deux victoires, quatre défaites et deux matchs nuls. Cela les positionne au 6e rang de leur section qui regroupe 11 équipes. Selon les entraîneurs Vincent Gagnon et Steve Rodrigue, c’est un bon début de saison pour eux, puisque la formation est particulièrement jeune cette saison. Les Dragons cadets seront à Roberval du 5 au 8 décembre pour le Défi Cadet D2.



Niveau benjamin

Du côté de l’école des Deux-Rives, les équipes de niveau benjamin ont également commencé leur saison régulière. L’équipe benjamine D3 a subi la défaite quatre fois lors de leurs cinq premiers matchs. Les joueurs de première secondaire font face à une forte opposition à tous les matchs, puisque ces derniers doivent affronter des équipes composées, pour la plupart, de plusieurs joueurs de deuxième secondaire.



L’autre équipe benjamine des Dragons, celle de division 4, a participé à son premier tournoi de la saison le 18 octobre au Centre sportif Lacroix-Dutil. La formation a baissé pavillon en demi-finale du tournoi, présentant une fiche de trois victoires et de deux défaites dans la journée.