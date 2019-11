Une défaite crève-cœur pour les Dragons juvéniles

L'équipe juvénile des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges ont conclu leur 44e saison par une défaite face aux Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour. C'est sous un ciel extrêmement venteux que la formation beauceronne a disputé une finale serrée à Alma, le vendredi 1er novembre.

Les Dragons se sont inscrits les premiers au pointage quand le quart-arrière Thomas Jean a franchi la zone des buts en milieu de premier quart. La défensive des Dragons a ensuite forcé les Lynx à concéder un touché de sûreté de deux points en milieu de 2e quart. Les Lynx sont toutefois parvenus à réaliser deux touchés lors des cinq dernières minutes de la première demie. Ils ont alors pris les devants 15-9 à la mi-temps.

Les Dragons rétrécissent l'écart

En milieu de troisième quart, les Dragons ont rétréci l’écart à 15-12 lorsque Yan-Luca Balmer réussit un placement. Peu après, une interception de Tristan Houle a redonné la balle aux Dragons. Zachary Roy a redonné l'avance aux siens 18-15 en marquant un touché sur le jeu suivant.

À la fin du troisième quart, William Carrier a recouvré un ballon échappé par les Lynx et a pu ainsi offrir une belle position de terrain aux Dragons, mais ceux-ci seront malheureusement interceptés. Ils ne réussiront par la suite qu’un simple lors d’une autre belle occasion de creuser l’écart en leur faveur.

Avec seulement 3:02 à faire à la partie, les Lynx ont repris les devants 22-19 avec un touché. Ils ont ensuite réussit à limiter les Dragons grâce à un autre touché de sûreté de deux points. C'est sur cette note que le formation du Pavillon Wilbrod-Dufour se sont emparés du championnat régional par la marque de 22-21.

Excellente performance de l'unité défensive

L’offensive des Dragons a comptabilisé 139 verges par la passe et 172 verges par la course, pour un total de 311 verges. Zachary Roy (131 verges), Thomas Jean (104 verges) et Evan Paquet (76 verges) ont été les plus productifs à l’attaque.

L’unité défensive a réalisé une excellente performance d’équipe avec six sacs, une interception, un ballon recouvré, trois plaqués pour perte et trois passes rabattues. Yan-Luca Balmer, Alec Poulin, Nathan Fortin, Thierry Morin, Pier-Luc Boucher et Thomas Larochelle ont également connu une très bonne rencontre.

« Ce fut un gros match de finale dans des conditions météorologiques hors du commun. Nous avons des gars qui sont allés à la guerre et avons terminé le match avec plusieurs blessures. Je suis fier de ce que mes joueurs ont accompli et qu’ils aient ont tout donné », a commenté Carl Dallaire, l'entraîneur-chef.

Il est aussi à signaler que les Dragons ont accordé seulement 22 points et qu'ils en ont marqué 21 contre une équipe qui a marqué une moyenne de 37 points en saison régulière et qui en a accordé 9 par match cette saison.

Une autre belle saison, malgré la défaite

Malgré cette défaite crève-cœur, les Dragons terminent tout de même une autre belle saison avec une fiche positive de 6-2, en incluant les séries. L’organisation tient à remercier l’ensemble de ses commanditaires et bénévoles pour leur contribution.