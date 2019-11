LHCS : le Giovannina partage les honneurs de la fin de semaine

Les activités ont repris leur cours normal dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS) cette fin de semaine. Le club du Giovannina de Sainte-Marie devait disputer deux rencontres en 24 h à cette occasion.

Le Giovannina de Sainte-Marie a partagé les honneurs lors de ce week-end, à commencer par la rencontre du vendredi 8 novembre, alors que les Mariverains ont accueilli les Mercenaires de Lotbinière au Centre Caztel.

Lors de la période initiale, le Giovannina a donné le ton quand Greg Gauthier a donné les devants aux siens à 3:58, sur une aide de Patrick Labbé. Joey Goulet a par la suite porté la marque 2-0 à 4:12 de la deuxième période. Alors qu'il ne restait que 14 secondes à faire en période médiane, Patrice Auger a cependant réussi à réduire l'écart pour les Mercenaires. Lors du troisième vingt, Joey Goulet a réalisé son deuxième but du match à 11:21, redonnant les devants 3-1 pour Sainte-Marie, mais Auger a fait de même, lui qui a marqué en avantage numérique à 16:19. À 19:58, Greg Gauthier a inscrit le but d'assurance. Les doublés de Gauthier et de Goulet ont ainsi procuré une victoire de 4-2 au Giovannina contre les Mercenaires de Lotbinière.

Giovannina vs Plastique Moore

Samedi, la formation de Sainte-Marie s'est retrouvée du côté de l'aréna de Saint-Damien pour y affronter le Plastique Moore. Cette visite n'a toutefois pas donné le même résultat lors de ce deuxième match joué en 24 h.

Après que Ian Chabot ait ouvert la marque pour les locaux à 5:17 en première, Samuel Landry a donné les devants 2-1 à Sainte-Marie avec deux buts sur des unités spéciales. Le premier but de Landry a été inscrit en désavantage numérique à 7:26 alors que son coéquipier Charles-Étienne Baron était au cachot. À 14:27, lors d’un avantage numérique, il a complété une manœuvre de Michael Fecteau et Marc-André Nadeau pour réaliser son deuxième filet.

À 1:31 de la deuxième période, Ian Chabot ramène les deux équipes à la case départ avec son deuxième but du match, sans aide. Il a préparé par la suite celui de son coéquipier Charles Dulac-Simard, un peu plus de quatre minutes plus tard. Le Plastique Moore a marqué un troisième but sans réplique avant la fin du deuxième vingt, quand Alexandre Larochelle a déjoué le gardien adverse, complétant la manœuvre amorcée par Pier Rick Bissonnette et Mathieu Morissette.

Profitant d’une poussée de trois buts en période médiane, C'est avec cette poussée de trois buts en période médiane que les Bellechassois ont signé un gain de 4-2 contre la formation de Sainte-Marie.



Prochain match



Le prochain match du Giovannina aura lieu le vendredi 15 novembre. L'équipe de Sainte-Marie affrontera les Mercenaires à Lotbinière à compter de 21 h.